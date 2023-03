Nadal sa chystá späť. Už nemám 20 rokov, ale robím maximum, hovorí Španiel

"Každý týždeň robím rôzne testy, aby som sledoval priebeh zotavovania. Po tom, čo sa stalo v Austrálii, som toho veľa nenahovoril, ale môžem prezradiť, že som si natrhol sval a šľachu. Toto je veľmi problematická oblasť, takže pokrok je pomalší, ako by sme chceli.

Čo sa týka môjho návratu, neviem, či to bude Monte Carlo, Barcelona, alebo Madrid, ale chcem hrať. Takže hneď ako to bude možné, vrátim sa. A každý deň pracujem na tom, aby sa to podarilo čo najskôr," citoval portál slová Nadala.

Tridsaťšesťročný Španiel sa zranil počas zápasu s americkým tenistom Mackenziem McDonaldom v druhom kole Australian Open.

Nadal sa nedávno odhlásil z turnajov v Dauhe a Dubaji, ako aj z exhibičného zápasu s krajanom Carlosom Alcarazom, ktorý sa mal konať 5. marca v Las Vegas.