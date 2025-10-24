Na Slovak Open prídu zaujímavé mená. Nebude chýbať ani slovenské trio

BRATISLAVA. Najkvalitnejšie obsadenie za uplynulé roky sľubuje 26. ročník mužských medzinárodných majstrovstiev Slovenska Slovak Open, ktoré sa na prelome októbra a novembra (27. októbra - 2. novembra) uskutočnia v Peugeot aréne Národného tenisového centra v Bratislave.
Na challengerovom turnaji okruhu ATP s dotáciou 181.250 eur čaká víťaza 125 bodov do svetového rebríčka.
Aktuálna akceptačná listina zahŕňa viac ako desiatku hráčov z prvej stovky rebríčka ATP, v Bratislave by sa okrem iného mali predstaviť Srb Laslo Djere alebo Gruzínec Nikoloz Basilašvili. Predbežnou jednotkou je Belgičan Raphael Collignon, minuloročný finalista.
Riaditeľa teší obsadenie
„Tento náš skvelý termín spolu s Mastersom v Paríži, nám dáva veľké predpoklady, aby sme na záver sezóny mali na túto kategóriu turnaja veľmi dobré obsadenie. Na jednej strane je to výhoda pre kvalitu tenisu, ale na druhej strane majú naši hráči veľkú a ťažkú konkurenciu, aby získavali body na domácej pôde.
Z pohľadu riaditeľa turnaja som rád, že sa nám ho podarilo udržať v najvyššej kategórii challengeru. Pri prvom akceptačnom liste sme mali až 17 hráčov zo svetovej stovky. O veľmi silnej konkurencii hovorí fakt, že náš najlepší hráč Lukáš Klein je prvý pod čiarou.
Skvelé je, že v pavúku máme päť víťazov turnaja ATP Tour. Môžem povedať, že prvýkrát budeme mať na oboch dvorcoch elektronických rozhodcov,“ uviedol na tlačovej konferencii riaditeľ turnaja Igor Moška.
Organizátori sa snažia prilákať do Bratislavy aj divácky atraktívne meno, všetko záleží od vývoja na turnajoch v Bazileji a vo Viedni. Kvalita a úroveň hráčskeho zloženia predurčovala domácich tenistov k účasti v kvalifikácii, napokon získalo trio Lukáš Klein, Alex Molčan a Norbert Gombos voľné karty.
Slováci veria v úspech
Najbližšie k priamemu miestu v hlavnej súťaži bola aktuálna slovenská singlová jednotka Lukáš Klein:
„Príprava bola klasická, skôr som čakal, kedy prídu príjemné mimotenisové povinnosti. Medzitým som tu trénoval, ale sústredenie bolo trochu niekde inde. Príprava bola fajn a uvidíme, ako to pôjde.
Nechám sa prekvapiť, ako sa to všetko spojí. Verím, že sa na tenis dokážem pozrieť s nadhľadom a to, že sme už traja, tak možno príde extra motivácia a bude to pozitívne pre tenis.“
V čoraz lepšej forme sa prezentuje Alex Molčan, ktorý je už v druhej stovke rebríčka ATP. „Teším sa, rád hrám doma na tomto dvorci. Som rád, že mám voľnú kartu, za čo ďakujem. Pripravoval som sa dobre, tréningy boli fajn. Cítim sa fajn, som zdravý, takže sa teším, že budem môcť hrať a že z toho bude najlepší možný výsledok,“ povedal Molčan.
Na bratislavských kurtoch budú mať možnosť diváci vidieť aj Norberta Gombosa, víťaza tohto turnaja z roku 2016:
„V prvom rade sa chcem poďakovať za voľnú kartu, nesmierne si to cením. Všetci hovoria, že už som starý, ale výkonnostne si myslím, že na tom veľmi dobre. Bohužiaľ, ako dobre dopadol Davisov pohár, tak som sa zranil.
Mal som problémy s chrbtom, potom som po dvoch dňoch tréningu ochorel. Prišiel som o tri turnaje, čo ma trochu mrzelo, ale som už späť a zdravý. Pred Bratislavou som odohral dva turnaje, za čo som rád.
Teší ma, že mám dostatok času, aby som sa pripravil doma, pretože mám to tu rád. Verím, že forma bude napredovať.“
Kvalifikácia štartuje v nedeľu 26. októbra, hlavná súťaž začína úvodnými zápasmi v pondelok 27. októbra. Finále štvorhry je na programe v sobotu 1. novembra od 14.00 h a dvojhra vyvrcholí v nedeľu 2. novembra o 15.00 h.