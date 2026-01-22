Ukrajinská tenistka upútala kontroverzným tričkom. Organizácia Rusom mnohé odpúšťa, hovorí

Oleksandra Oliynyková zažila v na Australian Open 2026 nielen grandslamový debut, ale aj prvý zápas na hlavnom okruhu.
Osud zariadil, že v Melbourne nastúpila hneď v hlavnej aréne, keďže jej žreb prisúdil súboj s obhajkyňou titulu Madison Keysovou.
Hoci Ukrajinka odchádzala porazená, plná hala ju spolu s Američankou vyprevádzala búrlivým potleskom.
Od detstva na úteku
Oleksandra Oliynyková sa narodila 3. januára 2001 v Kyjeve. Keď mala osem rokov, presťahovala sa s rodinou na dva roky do Odesy.
V roku 2011 rodina utiekla do Chorvátska kvôli otcovi, ktorý verejne kritizoval prezidenta Viktora Janukovyča a bol preto prenasledovaný.
O tri roky neskôr sa síce mohli vrátiť, keďže na Ukrajine prebehla revolúcia a Janukovyč bol odvolaný z funkcie, rodina však naďalej žila v Záhrebe.
V rokoch 2017 až 2022 reprezentovala Oliynyková Chorvátsko a odvtedy sa verejne hlási k rodnej vlasti.
V poslednom roku pod chorvátskou vlajkou sa Oliynyková ocitla bez podpory federácie a s obmedzenými zdrojmi. Preslávila sa odvážnym a kontroverzným rozhodnutím, keď za 5-tisíc dolárov predala doživotné práva na oblasť svojej pravej paže medzi lakťom a ramenom.
Kupujúcemu navyše umožnila vybrať si tetovanie, ktoré si následne nechá urobiť. Týmto gestom, určeným na financovanie kariéry, sa stala symbolom kreativity a odolnosti.
„Od začiatku profesionálnej kariéry som počúvala, že sa nedostanem do prvej tisícky, potom do prvej päťstovky, do prvej tristovky ani do prvej stovky,“ povedala Oliynyková.
„Všetci tí ľudia mi hovorili, že s týmto štýlom hry nebudem schopná pokračovať.“
Prelomová sezóna
V auguste 2024 sa jej otec a zároveň tréner vrátil na Ukrajinu, aby ako dobrovoľník bránil svoju vlasť pred ruskou inváziou.
Pre 25-ročnú tenistku to znamenalo silnú motiváciu k vzostupu v rebríčku. Otca opisuje ako svoju najväčšiu oporu od detstva a dodáva, že sníval o tom, že raz uvidí dcéru hrať na kurtoch, ako je Rod Laver Arena.
Ešte pred ôsmimi mesiacmi bola Oliynyková na 274. mieste. V máji vyhrala turnaj W35 v Santa Margherita di Pula, neskôr však prišla o body a dostala pokutu od WTA za porušenie pravidla „jeden týždeň – jeden turnaj“, keď sa odhlásila z turnaja W125 v Saint-Malo konaného v rovnakom termíne.
Tenistka incident komentovala tým, že organizácia nie je lojálna k Ukrajincom, zatiaľ čo Rusom mnohé odpúšťa.
Už nasledujúci týždeň však v Santa Margherita di Pula získala ďalší titul. O štrnásť dní neskôr zvíťazila aj na turnaji W50 v Portoroži, keď vo finále zdolala Švédku Kajsu Rinaldo Perssonovú a získala doposiaľ najväčší titul. V júli si pripísala trofej z turnaja W75 v holandskom Haagu.
Prienik medzi najlepšiu stovku
V septembri vyhrala svoj prvý titul WTA 125 na turnaji Tolentino Open, keď vo finále porazila Talianku Nuriu Brancacciovú.
O dva mesiace neskôr pridala ďalší triumf na úrovni WTA 125 v argentínskom Tucumáne, kde vo finále zdolala nasadenú trojku Mayar Sherifovú z Egypta.
Následne ovládla aj tretí turnaj kategórie WTA 125 v čilskej Coline, keď vo finále porazila turnajovú trojku, Francúzku Léoliu Jeanjeanovú.
Koncom novembra sa vďaka týmto víťazstvám prvýkrát posunula do TOP 100 – na 95. miesto svetového rebríčka.
Debut v hlavnej súťaži grandslamu
V prvom kole Australian Open sa Oliynyková stretla so svetovou deviatkou a obhajkyňou titulu Madison Keysovou. Na úvod Ukrajinka šokovala 30-ročnú Američanku vedením 4:0.
Keysová však zabrala a dotiahla zápas do tajbrejku, ktorý nebol taký jednoznačný, ako by sa dalo čakať. Úradujúca šampiónka sa napokon pozbierala a po 102 minútach postúpila ďalej.
VIDEO: Zostrih zápasu Oliynyková - Keysová
Ani prehra však Oliynykovej nezobrala úsmev z tváre. Samotná víťazka chválila súperku za vynikajúci začiatok a označila ju za skvelú protivníčku, ktorá jej zápas poriadne skomplikovala.
„Je to najlepší zážitok v mojej kariére,“ povedala Oliynyková novinárom. „Nikdy predtým som nehrala – vlastne som nikdy nehrala ani hlavný turnaj 250 a nikdy som nehrala na veľkom štadióne. Tento zážitok si budem pamätať do konca života.“
Okrem uznania od Madison Keysovej dostala aj správu od svojho otca, ktorý zápas sledoval z Ukrajiny.
„Povedal mi, že to bol úžasný zápas,“ dodala Oliynyková. „A áno, v takejto situácii som splnila jeho sen. Čo viac si priať? Čo by mohlo byť väčšou motiváciou? Neviem si to predstaviť.“
Vojna si neustále vyberá svoju daň
Po vstupe do miestnosti pre rozhovory v Melbourne Parku povedala: „Som taká šťastná, že som tu.“
Pozornosť novinárov upútalo najmä jej tričko s odkazom: „Potrebujem vašu pomoc, aby som ochránila ukrajinské ženy a deti, ale tu o tom nemôžem hovoriť.“
Oliynyková totiž považuje za svoje poslanie reprezentovať Ukrajinu na svetovej scéne a pripomínať svetu, že vojna si na tejto krajine neustále vyberá svoju daň.
