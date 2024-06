Djokovič pravdepodobne príde o ďalší grandslam. V Paríži musí podstúpiť operáciu

PARÍŽ. Srbský tenista Novak Djokovič by mal v Paríži podstúpiť operáciu kolena, ktorá ho podľa agentúry DPA s najväčšou pravdepodobnosťou vyradí z účasti vo Wimbledone.

Djokovič utrpel zranenie vnútorného menisku v pravom kolene v priebehu pondelkového päťsetového duelu s Franciscom Cerundolom z Argentíny na Roland Garros.

Djokovič by mohol byť fit do začiatku OH 2024 v Paríži.

Tridsaťsedemročný Srb sa v utorok podrobil vyšetreniu magnetickou rezonanciou, ktorá odhalila roztrhnutý mediálny meniskus v pravom kolene.