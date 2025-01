Trpký koniec Djokoviča, semifinále skrečoval. Diváci ho pri odchode vybučali

Nemec si zahrá o titul na Australian Open prvýkrát. Vlani bol vo finále na Roland Garros a v roku 2020 na US Open, no v oboch prípadoch ťahal za kratší koniec.

"Samozrejme, že som šťastný, že som vo finále. Na druhej strane ma mrzí, že sa tak nestalo až po premenenom mečbale. Na okruhu ATP neexistuje hráč, ktorého by som rešpektoval viac ako Novaka. Mrzí ma, že pre zranenie nemohol dohrať tento duel," uviedol olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu v pozápasovom interview.

Djokovič sa zranil vo štvrťfinálovom súboji so Španielom Carlosom Alcarazom a pred semifinále vynechal dva tréningy. Prvý setdotiahol do tajbrejku, no v ňom slávil úspech Zverev.

Djokovič následne podišiel k sieti a zápas skrečoval, na čo fanúšikovia reagovali bučaním. Djokovič im pri odchode z arény Roda Lavera ukázal dva palce.