Paríž oznámil nárast prize money. Víťaz Roland Garros zarobí takmer tri milióny

Tenisti na tohtoročnom Roland Garros si medzi seba rozdelia 61,7 milióna eur. Oznámili to dnes organizátori parížskeho grandslamu s tým, že prize money sa oproti vlaňajšku zvýšili o 9,5 percenta.
Hlavná súťaž Roland Garros sa začne 24. mája a šampióni v dvojhrách získajú 2,8 milióna eur.
Za porážku v prvom kole kvalifikácie dvojhry inkasujú tenisti 24 000 eur, za vyradenie v úvodnom kole hlavnej súťaže 87 000 eur.
Napriek takmer desaťpercentnému zvýšeniu bude mať jediný antukový grandslam pravdepodobne najnižšiu prize money zo štyroch veľkých turnajov.
Na US Open sa vlani hralo o 90 miliónov dolárov, vo Wimbledone o 53,5 milióna libier, ale tento rok sa dá očakávať nárast. Organizátori Australian Open tento rok medzi tenistov rozdelili 111,5 milióna austrálskych dolárov.