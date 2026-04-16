    Paríž oznámil nárast prize money. Víťaz Roland Garros zarobí takmer tri milióny

    ČTK|16. apr 2026 o 14:16
    Odmeny sa oproti vlaňajšku zvýšili o 9,5 percenta.

    Tenisti na tohtoročnom Roland Garros si medzi seba rozdelia 61,7 milióna eur. Oznámili to dnes organizátori parížskeho grandslamu s tým, že prize money sa oproti vlaňajšku zvýšili o 9,5 percenta.

    Hlavná súťaž Roland Garros sa začne 24. mája a šampióni v dvojhrách získajú 2,8 milióna eur.

    Za porážku v prvom kole kvalifikácie dvojhry inkasujú tenisti 24 000 eur, za vyradenie v úvodnom kole hlavnej súťaže 87 000 eur.

    Napriek takmer desaťpercentnému zvýšeniu bude mať jediný antukový grandslam pravdepodobne najnižšiu prize money zo štyroch veľkých turnajov.

    Na US Open sa vlani hralo o 90 miliónov dolárov, vo Wimbledone o 53,5 milióna libier, ale tento rok sa dá očakávať nárast. Organizátori Australian Open tento rok medzi tenistov rozdelili 111,5 milióna austrálskych dolárov.

    Tenis

    Alex Molčan
    Molčan v Mníchove postúpil do štvrťfinále. Domáceho Nemca zlomil v tajbrejku
    dnes 14:25
    Domov»Tenis»Paríž oznámil nárast prize money. Víťaz Roland Garros zarobí takmer tri milióny