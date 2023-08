Medvedev na US Open deklasoval Maďara, postup zavŕšil kanárom

NEW YORK. Ruský tenista Daniil Medvedev sa suverénnym spôsobom prebojoval do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Newyorsky šampión z roku 2021 v úvodnom kole v pozícii nasadenej trojky deklasoval Maďara Attilu Balásza za 77 minút po setoch 6:1, 6:1, 6:0.

Rus hral výborne, zaznamenal 41 víťazných úderov, nečelil ani jednému brejkbalu a rozhodne patrí k favoritom na postup do záverečných kôl.