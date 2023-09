Obhajca titulu je už vo štvrťfinále. Odohral som solídny zápas, hovorí

NEW YORK. Španiel Carlos Alcaraz postúpil do štvrťfinále US Open. Obhajca titulu zdolal v osemfinále Taliana Mattea Arnaldiho 6:3, 6:3, 6:4.

V dueli o postup do semifinále nastúpi proti víťazovi súboja medzi Arnaldiho krajanom Jannikom Sinnerom a Nemcom Alexandrom Zverevom.

Najvyššie nasadený hráč na dvorci Arthura Ashea od začiatku potvrdzoval úlohu favorita. Kvalitne podával, z forhendu dokázal zatlačiť súpera do defenzívy a mal navrch aj v dlhších výmenách.