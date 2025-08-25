VIDEO: Cez bolesť k rekordu. Djokovič vstúpil do US Open so zvláštnym pocitom

NEW YORK. Novak Djokovič postúpil do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Siedmy nasadený hráč vyhral nad domácim Learnerom Tienom 6:1, 7:6 (3) a 6:2.
Tridsaťosemročný Srb, ktorý nastúpil na svoj prvý singlový zápas od semifinále Wimbledonu, vymenil tradičnú bielu za elegantnú čiernu kombináciu a napriek zdravotným problémom si pripísal už 80. víťazstvo na centrálnom dvorci Arthura Asha.
Víťazstvom znamenal aj ďalší historický zápis: Djokovič sa stal prvým hráčom od začiatku profesionálnej éry v roku 1968, ktorý vyhral 75 úvodných kôl na grandslamoch za sebou – pričom až 55 z týchto duelov zvládol bez straty setu.
„Bol to zvláštny zápas,“ priznal Djokovič, ktorý sa v jeho strede viditeľne trápil so zranením.
„Prvý set trval len 20 minút, zatiaľ čo druhý až hodinu a dvadsať – úplne odlišný priebeh. Kľúčové bolo udržať si chladnú hlavu a vyhrať tajbrejk. Potom som sa začal cítiť lepšie. Vždy môžem hrať ešte kvalitnejšie, ale je to skvelý vstup do tohto turnaja.“
VIDEO: Zostrih zápasu Djokovič - Tien
Nasadená sedmička sa nenechala rozhodil ani časovým varovaním od rozhodcu. Naopak – po krátkej výmene názorov s empajrom zvýšil obrátky a prvý set uzavrel expresným tempom.
Devätnásťročný Tien, ktorý stál pred takmer nemožnou úlohou pripraviť Djokoviča o prvú prehru v úvodnom kole grandslamu od Australian Open 2006, mal v druhom sete šancu vyrovnať. V náročnom tajbrejku však nezvládol tlak a podľahol.
Po ošetrení pľuzgiera na pravej nohe predviedol Djokovič tvrdú hru od základnej čiary, rýchlo sa ujal vedenia 3:1 a štvornásobný newyorský šampión už zvyšok stretnutia bezpečne kontroloval.
V ďalšom kole ho čaká Američan Zachary Svajda.
US Open 2025
Dvojhra mužov - 1. kolo:
Taylor Fritz (USA-4) - Emilio Nava (USA) 7:5, 6:2, 6:3
Arthur Rinderknech (Fr.) - Roberto Carballes Baena (Šp.) 7:6 (2), 7:5, 4:6, 6:2
Luciano Darderi (Tal.-32) - Rinky Hijikata (Austr.) 6:2, 6:1, 6:2
Ben Shelton (USA-6) - Ignacio Buse (Peru) 6:3, 6:2, 6:4
Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-18) - Alexander Ševčenko (Kaz.) 6:1, 6:1, 6:2
Jakub Menšík (ČR-16) - Nicolas Jarry (Čile) 7:6 (5), 6:3, 6:4
Ugo Blanchet (Fr.) - Fabian Marozsan (Maď.) 6:4, 3:6, 7:6 (7), 6:2
Eliot Spizzirri (USA) - Stefan Dostanic (USA) 7:5, 6:4, 7:6 (4)
Tomáš Macháč (ČR-21) - Luca Nardi (Tal.) 6:3, 6:1, 6:1
Adrian Mannarino (Fr.) - Tallon Griekspoor (Hol.-29) 7:5, 6:4, 6:0
Jiří Lehečka (ČR-20) - Borna Čorič (Chor.) 3:6, 6:4, 7:6 (5), 6:1
Zachary Svajda (USA) - Zsombor Piros (Maď.) 6:4, 6:2, 7:5
Tomas Martin Etcheverry (Arg.) - Camilo Ugo Carabelli (Arg.) 6:3, 6:2, 6:0
Pablo Carreno Busta (Šp.) - Pablo Llamas Ruiz (Šp.) 7:6 (7), 6:4, 6:2
Jerome Kym (Švaj.) - Ethan Quinn (USA) 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (5)
Jordan Thompson (Aus.) - Corentin Moutet (Fr.) 6:2, 6:4, 1:6, 6:3
Novak Djokovič (Srb.-7) - Learner Tien (USA) 6:1, 7:6 (3), 6:2
Marcos Giron (USA) - Mariano Navone (Arg.) 6:0, 7:5, 4:6, 5:7, 6:4
Brandon Nakashima (USA-30) - Jesper de Jong (Hol.) 6:2, 6:7 (5), 2:6, 6:2, 7:6 (7)