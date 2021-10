Turnaj kedysi vyhrali Nadal či Benčičová. Mladý Slovák senzačne získal striebro

Na vrcholnom podujatí juniorskej sezóny v Monte Carle súťažilo osem najlepších chlapcov a dievčat vo vekových kategóriách do 14 a 16 rokov.

Ziskom striebornej medaily dosiahol svoj dosiaľ najväčší úspech.

"Som rád, že som mohol byť na takomto turnaji a na takom peknom mieste. Naozaj som si to užil. Škoda finálového zápasu. Viem podať aj lepší výkon, možno by to dopadlo ináč. Teraz s tým však už nič nespravím a ide sa ďalej," povedal 16-ročný Krajčí v tlačovej správe Slovenského tenisového zväzu (STZ).