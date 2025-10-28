Patrí medzi úzku špičku. Pohánková zakončila juniorskú sezónu kariérnym maximom

BRATISLAVA. Tenistka Mia Pohánková zakončí sezónu ako juniorská svetová trojka. V rebríčku ITF tak dosiahla so ziskom 2859,75 boda najlepšie umiestnenie v kariére
Pred ňou sú len Kristina Penicková z USA (3003 b) a Belgičanka Jeline Vandrommová (2896,25 b).
Pohánková sa tak zaradila medzi najúspešnejšie slovenské juniorky v histórii. Aktuálne druhej najlepšej Slovenke Kali Šupovej patrí 38. miesto (1138 b).
Rodáčka z Levíc má za sebou vydarenú sezónu. Po senzačnom víťazstve na Wimbledone potvrdila svoju výbornú formu aj na záverečnom turnaji ITF World Tennis Tour Junior Finals v Čcheng-tu, kde v zápase o tretie miesto zdolala Britku Hannah Klugmanovú 6:2, 6:3.
Sedemnásťročná hráčka sa z Číny presúva do indického Chennai, kde sa predstaví na turnaji WTA 250 vďaka voľnej karte.
V úvodnom kole mala nastúpiť proti Japonke Nao Hibinovej už dnes, no turnaj komplikuje dážď.
Rebríček junioriek ITF
/k 28. októbru 2025/
1.
Kristina Penicková
USA
3003 b
2.
Jeline Vandrommová
Belgicko
2896,25 b
3.
Mia Pohánková
Slovensko
2859,75 b
4.
Hannah Klugmanová
Veľká Británia
2803,5 b
5.
Julieta Parejová
USA
2600,25 b
6.
Lilli Taggerová
Rakúsko
2407,25 b
7.
Julia Stuseková
Nemecko
2202,25 b
38.
Kali Šupová
Slovensko
1138 b