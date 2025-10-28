    Patrí medzi úzku špičku. Pohánková zakončila juniorskú sezónu kariérnym maximom

    Mia Pohánková
    Mia Pohánková (Autor: TASR)
    Sportnet|28. okt 2025 o 14:36
    Mladá Slovenka je svetová trojka v juniorskom rebríčku.

    BRATISLAVA. Tenistka Mia Pohánková zakončí sezónu ako juniorská svetová trojka. V rebríčku ITF tak dosiahla so ziskom 2859,75 boda najlepšie umiestnenie v kariére

    Pred ňou sú len Kristina Penicková z USA (3003 b) a Belgičanka Jeline Vandrommová (2896,25 b).

    Pohánková sa tak zaradila medzi najúspešnejšie slovenské juniorky v histórii. Aktuálne druhej najlepšej Slovenke Kali Šupovej patrí 38. miesto (1138 b).

    Rodáčka z Levíc má za sebou vydarenú sezónu. Po senzačnom víťazstve na Wimbledone potvrdila svoju výbornú formu aj na záverečnom turnaji ITF World Tennis Tour Junior Finals v Čcheng-tu, kde v zápase o tretie miesto zdolala Britku Hannah Klugmanovú 6:2, 6:3.

    Sedemnásťročná hráčka sa z Číny presúva do indického Chennai, kde sa predstaví na turnaji WTA 250 vďaka voľnej karte.

    V úvodnom kole mala nastúpiť proti Japonke Nao Hibinovej už dnes, no turnaj komplikuje dážď.

    Rebríček junioriek ITF

    /k 28. októbru 2025/

    1.

    Kristina Penicková

    USA

    3003 b

    2.

    Jeline Vandrommová

    Belgicko

    2896,25 b

    3.

    Mia Pohánková

    Slovensko

    2859,75 b

    4.

    Hannah Klugmanová

    Veľká Británia

    2803,5 b

    5.

    Julieta Parejová

    USA

    2600,25 b

    6.

    Lilli Taggerová

    Rakúsko

    2407,25 b

    7.

    Julia Stuseková

    Nemecko

    2202,25 b

    38.

    Kali Šupová

    Slovensko

    1138 b

