Takmer trojročné čakanie sa pre Medvedeva skončilo. Dokázal ovládnuť turnaj v Kazachstane

ALMATY. Ruský tenista Daniil Medvedev sa stal víťazom turnaja ATP 250 v kazašskom meste Almaty. V pozícii nasadenej dvojky zdolal osmičku podujatia Corentina Mouteta z Francúzska 7:5, 4:6, 6:3.
Dvadsaťdeväťročný hráč čakal na turnajový triumf 882 dní. Naposledy sa tešil na jar 2023 v Ríme. Odvtedy bývalý hráč číslo jeden rebríčka ATP nezvládol finále na US Open, v Pekingu, vo Viedni, na Australian Open v Indian Wells a v Halle.
„Môj zábavný príbeh pokračuje. Mám 21 titulov z 21 rôznych miest. Nie som úplne spokojný s tým, čo som predviedol, ale v rozhodujúcich momentoch som hral dobre. Som šťastný, že mám titul,“ tešil sa po stretnutí Medvedev podľa ATP.org.
ATP Almaty 2025
Dvojhra - finále:
Daniil Medvedev (Rus.-2) - Corentin Moutet (Fr.-8) 7:5, 4:6, 6:3