Slovenské tenistky proti USA a Dánsku so Šramkovou, no bez Schmiedlovej

Slovenky majú s Američankami priaznivú bilanciu 2:0. Vlani ich zdolali v 1. kole finálového turnaja v Malage 2:1 a dokráčali až do finále, v ktorom prehrali s Talianskom 0:2.

Hrať sa bude od 11. do 13. apríla 2025 v Peugeot aréne Národného tenisového centra. Víťaz skupiny sa prebojuje na finálový turnaj do čínskeho Šen-čenu.

"Bude to citeľná strata, ale taký je šport. Kaja nám bude chýbať a zatiaľ nie som rozhodnutý, koho donominujem namiesto nej.

"Veľmi sa teším, že budeme hrať pred našimi fanúšikmi. USA sú jedna z najsilnejších krajín v tenise, to platí aj o tom ženskom. Je to veľmi ťažký súper.

Kapitán výberu už hneď po žrebe vyjadril nespokojnosť s dejiskom finálového turnaja, keďže podľa neho je to logisticky komplikované, ale na kvalifikačné zápasy sa teší.

Každopádne je to veľmi ťažká skupina, ale to platí aj o tých ďalších. Máme pred sebou výzvu, ale radosť mi robí domáce prostredie.

Pevne verím, že po skvelom výsledku, ktorý sme vlani dosiahli, budú okrem báb namotivovaní aj fanúšikovia a že nás prídu podporiť na tribúny.

Privítame skvelé tímy, bolo by super, keby sme si aj to domáce prostredie dokázali užiť. Je pred nami veľká výzva. Opäť však poviem, že je to tímová súťaž a v nich rozhodujú konkrétne zápasy na kurte.

My sme mnohokrát dokázali, že to nie je o rebríčkoch ani veľkosti krajiny. Je to o tom, čo baby na kurte ukážu a o vôli zvíťaziť aj nad silnejšími súpermi."