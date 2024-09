Davisov pohár: Klein prehral úvodnú dvojhru v zápase proti Nemecku

Klein však slicovaný return posiela iba do siete.

Klein išiel na sieť, volej však posiela iba do siete.

Marterer sa v tejto hre na svoje podanie natrápil najviac v doterajšom priebehu, no zvládol to.

Marterer posiela loptičku iba do autu.

Maximilan Marterer bude podávať na udržanie sa v druhom sete, teraz by bol ideálny čas na to, aby Lukáš Klein prelomil jeho servis.

Klein opäť posiela svoj úder do autu a Nemec je už len krôčik od vyrovnania.

Podanie na telo nedokázal Marterer vrátiť do kurtu.

Nemec teraz páli return iba do siete.

Dlhú výmenu ukončuje Klein tesným úderom do autu.

Marterer teraz presnými údermi do rohov dostal Kleina pod tlak a získava ďalší bod.

Marterer podal Kleinovi opäť na telo, ten však milimetrovým returnom dostal Nemca do tlaku a ten posiela loptičku iba do siete.

Klein opäť posiela loptičku iba do siete.

Lukáš urobil 15 nevynútených chýb oproti Martererovým 11. Náš reprezentant sa musí zlepšiť najmä na returne, no proti dobre podávajúcemu Martererovi to bude mať na tomto rýchlom povrchu náročné.

Prvý setbol Klein odvrátil, Nemec posiela loptu do autu.

Lukáš Klein posiela svoj úder iba do siete.

Teraz robí nevynútenú chybu Marterer, ktorý z dobrej pozície triafa iba do siete.

Škoda tejto nevynútenej chyby, Klein už mal víťazný úder na rakete, no nasmeroval ho iba do siete.

Marterer iba cez druhý servis, ale Klein smeruje return iba do siete.

Vydarený servis Kleina nedokázal Marterer vrátiť do kurtu.

Klein získava so šťastím prvý bod druhého gamu.

Marterer posiela presný úder do rohu.

40-30