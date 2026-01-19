Kanaďanka opustila kurt na vozíku. Skončil aj Auger-Aliassime: Je ťažké s tým hrať

Na vozíku opustila kanadská tenistka Marina Stakusicová kurt v Melbourne po tom, čo kvôli silným kŕčom musela vzdať zápas prvého kola Australian Open proti domácej Priscille Honovej. Austrálska hráčka pomáhala dvadsaťjedenročnú súperku dopraviť do útrob štadióna.
"Mohlo to byť horúčavou alebo stresom," povedala neskôr Stakusicová, ktorá vyhrala prvý set jasne 6:1, ale potom prehrávala 4:6 a 3:5. "Nikdy predtým som nič také nezažila. Bola to extrémna bolesť," doplnila 127. hráčka sveta.
Teploty v Melbourne dnes popoludní o niečo prekročili 30 stupňov Celzia, ale vlhkosť vzduchu nebola nijako vysoká.
VIDEO: Stakusicová počas zápasu
"Dúfam, že jej bude čoskoro lepšie. Bolo to celkom dráma," uviedla Honová. Sama sa cítila dobre. "Som Austrálčanka, tak by som na to mala byť celkom zvyknutá. Určite bolo vedro a myslím, že aj nervozita a stres v tom mohli zohrať úlohu, "vyhlásila.
Kvôli kŕčom dnes nedohral zápas ani Kanaďan Félix Auger-Aliassime, ktorý skrečoval stretnutie proti Nuno Borgesovi z Portugalska. "Nepamätám si, že by som niekedy v živote mal kŕče takto skoro v turnaji alebo takto skoro v zápase," uviedol ôsmy hráč sveta.
"Začal som mať kŕče na začiatku tretieho setu a na tejto úrovni je ťažké s tým hrať," uviedol Auger-Aliassime.
VIDEO: Auger-Aliassime vzdáva zápas
Prvý set vyhral 6:3, ďalšie dve sady stratil v pomere 4:6.
