Klein si na Australian Open nezahrá. V rozhodujúcom zápase premrhal mečbal

Hlavná súťaž na úvodnom grandslame tenisovej sezóny v Australian Open bude bez slovenskej účasti v mužskom pavúku.
Vo finále kvalifikácie neuspel Lukáš Klein, ktorý podľahol Američanovi Michaelovi Zhengovi v troch setoch 6:4, 3:6, 6:7 (10). V hlavnej fáze turnaja bude chýbať po dvoch dvoch účastiach za sebou.
Dvadsaťsedemročný Klein mal zlý vstup do záverečného tajbrejku v treťom sete, keď prehrával už 0:5 a následne aj rozdielom šiestich bodov.
Duel však dokázal zdramatizovať, pričom najskôr odvrátil dva mečbaly o šesť rokov mladšieho súpera a následne sám nevyužil jedinú možnosť uzavrieť zápas na podaní Američana.
Zheng dvakrát na servise zabodoval, prelomil podanie Kleina a na tretí pokus strhol tajbrejk na svoju stranu. Čaká ho premiérová účasť na grandslame v hlavnej súťaži.
Australian Open 2026
kvalifikácia - finále:
Michael Zheng (USA) - Lukáš KLEIN (SR-28) 4:6, 6:3, 7:6 (10)