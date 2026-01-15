    Klein si na Australian Open nezahrá. V rozhodujúcom zápase premrhal mečbal

    Lukáš Klein
    Lukáš Klein (Autor: TASR)
    15. jan 2026 o 09:42
    Slovák prehral trojsetovú bitku.

    Hlavná súťaž na úvodnom grandslame tenisovej sezóny v Australian Open bude bez slovenskej účasti v mužskom pavúku.

    Vo finále kvalifikácie neuspel Lukáš Klein, ktorý podľahol Američanovi Michaelovi Zhengovi v troch setoch 6:4, 3:6, 6:7 (10). V hlavnej fáze turnaja bude chýbať po dvoch dvoch účastiach za sebou.

    Dvadsaťsedemročný Klein mal zlý vstup do záverečného tajbrejku v treťom sete, keď prehrával už 0:5 a následne aj rozdielom šiestich bodov.

    Duel však dokázal zdramatizovať, pričom najskôr odvrátil dva mečbaly o šesť rokov mladšieho súpera a následne sám nevyužil jedinú možnosť uzavrieť zápas na podaní Američana.

    Zheng dvakrát na servise zabodoval, prelomil podanie Kleina a na tretí pokus strhol tajbrejk na svoju stranu. Čaká ho premiérová účasť na grandslame v hlavnej súťaži.

    Australian Open 2026

    kvalifikácia - finále:

    Michael Zheng (USA) - Lukáš KLEIN (SR-28) 4:6, 6:3, 7:6 (10)

