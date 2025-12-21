VIDEO: Napodobnil Tsitsipasa a Alcaraza. Mladý Američan ovládol Turnaj majstrov

Tenisový Turnaj majstrov hráčov do 20 rokov ovládol Američan Learner Tien. Vo finále v Džidde porazil v súboji najvyššie nasadených hráčov Belgičana Alexandra Blockxa 4:3, 4:2, 4:1 a potvrdil úlohu hlavného favorita.
Dvadsaťročný Tien, ktorý v novembri v Metách vybojoval prvý titul na okruhu ATP, si vynahradil sklamanie z vlaňajška.
Vtedy vo finále nestačil na Brazílčana Joaa Fonsecu. Z pozície nasadenej jednotky dokázal vyhrať Next Gen ATP Finals ako tretí tenista po Grékovi Stefanosovi Tsitsipasovi (2018) a Španielovi Carlosovi Alcarazovi (2021).
VIDEO: Zostrih zápasu Tien - Blockx
Tien vstúpil do turnaja prehrou so Španielom Rafaelom Jodarom, ale ďalšie dva zápasy v skupine vyhral.
V semifinále s krajanom Nisheshom Basavareddym a vo finále nestratil ani set. Odmenou mu bol šek na 502.250 dolárov.
Jednotkou turnaja v Džidde mal byť český tenista Jakub Menšík, ktorý sa však odhlásil pre zdravotné problémy.