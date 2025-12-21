    VIDEO: Napodobnil Tsitsipasa a Alcaraza. Mladý Američan ovládol Turnaj majstrov

    Learner Tien a Alexander Blockx.
    Learner Tien a Alexander Blockx. (Autor: X/Tennis TV)
    ČTK|21. dec 2025 o 21:04
    ShareTweet0

    Vo vyraďovacej fáze nestratil ani set.

    Tenisový Turnaj majstrov hráčov do 20 rokov ovládol Američan Learner Tien. Vo finále v Džidde porazil v súboji najvyššie nasadených hráčov Belgičana Alexandra Blockxa 4:3, 4:2, 4:1 a potvrdil úlohu hlavného favorita.

    Dvadsaťročný Tien, ktorý v novembri v Metách vybojoval prvý titul na okruhu ATP, si vynahradil sklamanie z vlaňajška.

    Vtedy vo finále nestačil na Brazílčana Joaa Fonsecu. Z pozície nasadenej jednotky dokázal vyhrať Next Gen ATP Finals ako tretí tenista po Grékovi Stefanosovi Tsitsipasovi (2018) a Španielovi Carlosovi Alcarazovi (2021).

    VIDEO: Zostrih zápasu Tien - Blockx

    Tien vstúpil do turnaja prehrou so Španielom Rafaelom Jodarom, ale ďalšie dva zápasy v skupine vyhral.

    V semifinále s krajanom Nisheshom Basavareddym a vo finále nestratil ani set. Odmenou mu bol šek na 502.250 dolárov.

    Jednotkou turnaja v Džidde mal byť český tenista Jakub Menšík, ktorý sa však odhlásil pre zdravotné problémy.

    Tenis

    Tenis

    Learner Tien a Alexander Blockx.
    Learner Tien a Alexander Blockx.
    VIDEO: Napodobnil Tsitsipasa a Alcaraza. Mladý Američan ovládol Turnaj majstrov
    dnes 21:04
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»VIDEO: Napodobnil Tsitsipasa a Alcaraza. Mladý Američan ovládol Turnaj majstrov