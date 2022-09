Kyrgios je ako dokonalý antihrdina. Otvoril šancu pre novú svetovú jednotku

"Nick Kyrgios je dokonalý príklad antihrdinu. Je to možno najtalentovanejší tenista, ktorého hra ide od deviatich k piatim. On sa len zobudí ráno a vtedy si premyslí, či ho vôbec bude zaujímať zápas, ktorý ide hrať," písal na twitteri novinár Adam Herman z Bleacher Report.

A zdá sa, že čoraz častejšie si vyberá dni, keď ho to samého zaujíma. "Momentálne som taký profesionál, až mám pocit, že to ani nie som ja. Naozaj by som si nepomyslel, že so mnou finále Wimbledonu spraví toto. Skôr by som tipoval, že to bude naopak," priznal Kyrgios na tlačovej konferencii.