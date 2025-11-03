    Piatykrát ukončí rok ako svetová jednotka. Siniaková vyrovná rekord Navrátilovej

    Češke pomohla prehra talianskeho páru.

    RIJÁD. Česká tenistka Kateřina Siniaková zakončí piatykrát v kariére kalendárny rok ako svetová jednotka vo štvorhre.

    Vyrovná tak rekord legendárnej Martiny Navrátilovej. Na čele deblového rebríčka bola Siniaková aj na konci rokov 2018, 2021, 2022 a 2024.

    O koncoročnom líderskom postavení Siniakovej rozhodla pondelková prehra Jasmine Paoliniovej so Sarou Erraniovou na prebiehajúcom Turnaji majsteriek v Rijáde.

    Talianky v skupinovej fáze nestačili na Su-Wei Hsieh s Jelenou Ostapenkovou 3:6, 4:6 a už nemôžu zosadiť českú tenistku z čela rebríčka.

    Erraniová s Paoliniovou by Siniakovú odsunuli z prvého miesta iba v prípade, že by turnaj majsteriek vyhrali bez jedinej prehry a česká tenistka by si v Saudskej Arábii pripísala maximálne jednu výhru.

    Desaťnásobná grandslamová šampiónka vo štvorhre Siniaková obhajuje po boku Taylor Townsendovej finálovú účasť z vlaňajška, pripomenul portál livesport.cz.

