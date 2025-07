Spolu dosiahli značné úspechy. Muchová však opäť ukončila spoluprácu so slovenským trénerom

PRAHA. Česká tenistka Karolína Muchová druhýkrát ukončila spoluprácu so slovenským trénerom Emilom Miškem.

Úspešná spolupráca

Muchová obnovila spoluprácu s Miškem pred necelými troma rokmi. Slovenský tréner jej predtým pomáhal aj v rokoch 2017 až 2020.

Pod jeho opätovným vedením sa česká tenistka prebojovala do finále ženskej dvojhry na Roland Garros 2023, v uplynulých dvoch sezónach sa dostala do semifinále singla na grandslamovom US Open.