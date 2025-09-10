Zápas s Izraelom bude bez fanúšikov. Bola to jediná možnosť, vravia organizátori

HALIFAX. Zápas Davisovho pohára medzi tenistami Kanady a Izraela sa z bezpečnostných dôvodov uskutoční bez prítomnosti fanúšikov na tribúnach.
K rozhodnutiu prišlo po konzultácii so zástupcami Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) v reakcii na eskaláciu konfliktov na iných športových podujatiach.
„Chceme zabezpečiť bezpečnosť všetkých, vrátane športovcov, fanúšikov, organizátorov a dobrovoľníkov. Je to naša hlavná priorita.
Museli sme dospieť k rozhodnutiu hrať za zatvorenými dverami, bola to jediná možnosť ako ochrániť účastníkov a zabezpečiť uskutočnenie zápasu,“ cituje agentúra DPA šéfa Tennis Canada Gavina Ziva.
Protesty voči športovcom a tímom z Izraela sa v uplynulých dňoch stupňovali, futbalová reprezentácia musela napríklad odohrať kvalifikačný zápas o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v Maďarsku.
Cyklistické preteky Vuelta už majú za sebou viacero incidentov, skrátená bola 16. etapa a bez víťaza skončila 11. etapa.