    Zápas s Izraelom bude bez fanúšikov. Bola to jediná možnosť, vravia organizátori

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. sep 2025 o 11:30
    Protesty voči športovcom a tímom z Izraela sa v uplynulých dňoch stupňovali.

    HALIFAX. Zápas Davisovho pohára medzi tenistami Kanady a Izraela sa z bezpečnostných dôvodov uskutoční bez prítomnosti fanúšikov na tribúnach.

    K rozhodnutiu prišlo po konzultácii so zástupcami Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) v reakcii na eskaláciu konfliktov na iných športových podujatiach.

    „Chceme zabezpečiť bezpečnosť všetkých, vrátane športovcov, fanúšikov, organizátorov a dobrovoľníkov. Je to naša hlavná priorita.

    Museli sme dospieť k rozhodnutiu hrať za zatvorenými dverami, bola to jediná možnosť ako ochrániť účastníkov a zabezpečiť uskutočnenie zápasu,“ cituje agentúra DPA šéfa Tennis Canada Gavina Ziva.

    Protesty voči športovcom a tímom z Izraela sa v uplynulých dňoch stupňovali, futbalová reprezentácia musela napríklad odohrať kvalifikačný zápas o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v Maďarsku.

    Cyklistické preteky Vuelta už majú za sebou viacero incidentov, skrátená bola 16. etapa a bez víťaza skončila 11. etapa.

    dnes 11:30
