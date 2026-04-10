Je to iný Slovan, hrá komfortne, myslí si Ceman. Košice trápi v celej sérii jedna vec

Košický brankár Patrik Jurčák, ktorý v treťom zápase semifinálovej série so Slovanom Bratislava po príchode do bránky nedostal za vyše tridsať minút gól, kapituloval vo štvrtom zápase už po 71 sekundách, keď poslal hostí do vedenia Ryan Dmowski.
Opäť vypredaná Steel Aréna tak hneď v úvode na chvíľu zmĺkla a ani v ďalšom priebehu hlasivky fanúšikov nepriniesli vytúžený obrat.
Druhú gólovú poistku dal do košickej bránky necelých päť minút pred koncom druhej tretiny Tomáš Marcinko a keď domáca ofenzíva nedokázala prekonať Jaroslava Janusa, Slovan po víťazstve 0:2 druhýkrát po sebe dobyl Steel Arénu a v sérii sa ujal vedenia 3:1 na zápasy a už v nedeľu bude môcť na domácom ľade rozhodnúť o svojom postupe do finále.
„Slovan sa dostal skoro do vedenia a potom sme ho už doháňali ako sa hovorí, trošku do kopca. Ale myslím si, že sme robili správne veci, bojovali sme a škoda, že sa nám nepodarilo dať nejaký gól, aby sme sa trošku viac chytili a možno vyrovnali ten zápas,“ povzdychol si po zápase košický útočník Tomáš Mikúš.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Slovan Bratislava v 4. semifinále
Pomohol by prvý gól
Ani v štvrtom zápase sa Košičanom nepodarilo dať prvý gól zápasu.
„Potom to naháňame celý zápas. Slovan má kvalitný tím a keď vyhráva, tak je ho ťažké naháňať.
Aj sme si celý zápas hovorili, že poďme tomu naproti, poďme dať jeden gól a určite nám diváci pomôžu a trošku sa to momentum nakloní na našu stranu a rozbehne sa to. Ale dnes to tam vôbec nepadlo,“ povedal Mikúš, na ktorého nadviazal aj tréner Dan Ceman.
„Na začiatku sme mali energiu, vytvárali sme si aj šance, ale Slovanu sa opäť podarilo skórovať. Viedlo k tomu to, že v prvých dvoch striedaniach, sme dvakrát stratili puk a potom sme sa zle vracali do obranného pásma.
Doteraz dali prvý gól stále oni, čo im veľmi pomáha. Hrajú potom defenzívne, zhusťujú priestor a nútia nás tvrdo pracovať na našich ofenzívnych šanciach.
Keď vyhrávajú, cítia sa v tom štýle veľmi komfortne, čo sme od nich počas základnej časti až tak často nevideli. Veľmi dôležitým faktorom v ďalšom zápase bude, či sa nám podarí streliť prvý gól,“ dodal Ceman.
Po otočke vo štvrťfinále to nebalia ani teraz
Košičania tak po štvrťfinálovej sérii prehrávajú aj v tej semifinálovej 1:3 na zápasy. Štvrťfinálovú s Banskou Bystricou otočili a veria v niečo podobné aj v semifinále.
Hoci v ňom hrajú v opačnom garde, keďže Slovan skončil v základnej časti v tabuľke pred nimi.
„Séria sa hrá na štyri víťazné zápasy a my to nebalíme. Ideme do Bratislavy a chceme získať piaty zápas.
Musíme sa možno ešte viac tlačiť do bránky, strely musia prechádzať, aby sa tam, urobil nejaký chaos a ja verím, že keď nám padne jeden, tak začnú padať aj ďalšie.
Teraz sa nám to tam trošku neodráža v tom bránkovisku, ale musíme zostať pozitívni a dobre zregenerovať a ísť si pre víťazstvo. Určite nechceme koniec sezóny,“ zdôraznil Michal Chovan.
Nesmieme im darovať jednoduché góly, hovorí Ceman
V utorňajší návrat do Steel Arény na šiesty zápas verí napriek nepriaznivému stavu série aj Tomáš Mikúš.
„Každá séria je iná. Tento stav sme už zažili a nie je to nič príjemné. Ale v play-off je to stále o tom ďalšom zápase, o ďalšom shifte, o ďalšom súboji. Treba sa sústrediť na to, na čo môžeme a to je ďalší zápas,“ zdôrazňuje Mikúš, ktorý rovnako ako Chovan odmieta úvahy o únave mužstva.
Kým Slovan postúpil so štvrťfinále po štyroch víťazstvách, Košičania odohrali s Banskou Bystricou sedemzápasovú sériu a jeden zápas navyše strávili v predĺženiach.
„V play-off sa nehrá o tom, kto má koľko odohraných zápasov. Tu sa ide na krv v každom zápase. Nemyslím si, že to hrá nejakú úlohu. Máme pred sebou ďalší zápas a pokúsime sa ho zvládnuť,“ prízvukuje Mikúš.
Jasno v tom, čo musí byť v ďalšom zápase iné, aby bol pre Košice víťazný, má aj tréner Ceman.
„Bolo to aj dnes podobné ako v predošlých zápasoch, ale zdá sa mi, že sme mali viac čistých gólových šancí, ale bolo ťažké ich premeniť. Mali stále päť hráčov vzadu a aj „DžejDžej“ bol výborne pripravený.
My musíme nájsť spôsob, ako to prelomiť a zároveň nedávať súperovi jednoduché príležitosti a darovať jednoduché góly.
Určite sa nevzdávame, dokázali sme to už v predchádzajúcej sérii, teraz sa sústredíme na to, aby sme prišli, dali prvý gól, získali víťazstvo a o zvyšok sa potom postaráme,“ dodal Ceman.
Janusov play-off návrat do Košíc okorenený nulou
Pred rokom ho vypredaná Steel Aréna velebila ako jedného zo strojcov zisku majstrovského titulu, teraz košických fanúšikov nepotešil. Brankár Jaroslav Janus svoj play-off návrat do Steel Arény ozdobil čistým kontom a dôležité víťazstvo si užíval.
„Bol to skvelý pocit opäť sa vrátiť do perfektne zaplnenej Steel Arény, do tejto atmosféry,“ priznal Janus.
„Nebolo to jednoduché, gólov v sérii nepadá veľa. Odbojovali sme to a som veľmi šťastný, že sme oba zápasy v Košiciach zvládli. Pomohli mi chalani, odblokovali veľa striel aj šancí.
Hrali sme veľmi dobre aj v strednom pásme a toto všetko si musíme preniesť aj do ďalšieho zápasu. Dôležité bolo, že sme opäť dali prvý gól, lebo v týchto zápasoch je to o jednom, o dvoch góloch.
Každý zápas je strašne fyzicky náročný a veľmi tesný, takže nemôžete vynechať ani jeden detail. A keď ho vynecháte, tak prehráte,“ dodal.
Marcinko chce hlavný darček v nedeľu
„Aj dnes to bol vyrovnaný zápas, ale asi najživší z oboch strán oproti tým predošlým trom, ktoré boli úplne taktické. Ale nič sa nemení na tom, že to bol strašne vyrovnaný zápas a v podstate nič nové tejto sérii.
Stále je to o tých detailoch, o dobýjaní súperových brán. Som veľmi rád, že sme si tú našu ustrážili, Jaro výborným výkonom vychytal nulu spolu s výbornou obranou.
Máme tretí bod. Samozrejme, že chceme vyhrať aj v nedeľu doma. Ale je to play-off a ten štvrtý bod musíme jednoducho získať,“ povedal zápase asistent trénera Tomáš Surový.
Slovan dokonale zvládol košickú misiu a po troch víťazstvách v rade môže už v nedeľu na domácom ľade rozhodnúť semifinálovú sériu a postúpiť do finále.
„Išli sme do Košíc s tým, aby sme vyhrali minimálne o jeden gól. Sme radí, že sa nám to podarilo v obidvoch zápasoch a to si hlavne vážim,“ povedal kapitán Slovana Tomáš Marcinko, ktorý k víťazstvám prispel gólom v každom zápase a dal si pekný darček k 38. narodeninám, ktoré oslávi v sobotu 11. apríla.
„Verím, že hlavný darček dostanem o deň neskôr, teda v nedeľu,“ pousmial sa skúsený útočník a k nedeľňajšiemu zápasu, ktorý môže byť rozhodujúci, dodal:
„Ideme podať čo najlepší výkon. Vedieme v sérii a nehráme tú sériu preto, aby sme hrali čo najviac možných zápasov. Potrebujeme štyri víťazstvá a presne o to, sa budeme snažiť v ďalšom zápase,“ zdôraznil Marcinko.
