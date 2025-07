Sinner zlomil Alcaraza aj jeho sériu: Poučil sa z Paríža a dnes ma zdolal

„Vždy je to zlé, keď prehráte zápas. A ešte o niečo horšie, keď prehráte vo finále,“ priznal Alcaraz, ktorý Sinnera tesne zdolal v päťsetovej bitke na Roland Garros len pred mesiacom.

LONDÝN. Carlos Alcaraz si síce neudržal wimbledonský trón, no po finálovej prehre s talianskym rivalom Jannikom Sinnerom mohol odchádzať z Londýna so vztýčenou hlavou.

Alcaraz zdôraznil, že jeho súboje so Sinnerom sú prínosom nielen pre nich dvoch, ale aj pre celý tenisový svet.

„Vždy, keď hráme proti sebe, je to úroveň, akú inde nevidíte. Nepoznám dvoch iných hráčov, ktorí by proti sebe hrali takto kvalitný tenis,“ povedal Alcaraz.

„Táto rivalita sa stále zlepšuje. Stretávame sa vo finále grandslamov, vo finále Masters, na najväčších turnajoch sveta. A bude to ešte lepšie.“

„Som za to vďačný, pretože ma to núti dávať sto percent do každého tréningu, každý deň. Ak chcem Sinnera zdolať, musím si udržať, ba ešte zvýšiť, veľmi vysokú úroveň.“