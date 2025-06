McEnroe po parížskom finále: Títo dvaja sú ako Michael Jordan v NBA. Aj Nadal by sa obával

PARÍŽ. Bola to úchvatná reklama na tenis a pätnásťtisíc šťastlivcov, ktorí ju sledovali naživo na kurte Philippa-Chatriera na to zrejme do konca života nezabudne. Carlos Alcaraz ovládol epické finále Roland Garros 2025, keď po takmer päť a pol hodinách zdolal Jannika Sinnera v piatich setoch (4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6) a získal svoj piaty grandslamový titul.

V najdlhšom finále parížskeho turnaja v histórii predviedli obaja hráči nezabudnuteľný výkon plný zvratov, brejkov a dvoch tajbrejkov. Alcaraz otočil nepriaznivý vývoj z 0:2 na sety a v rozhodujúcom super tajbrejku zavŕšil svoj senzačný comeback.

Corretja by si prial remízu "Asi to bol najlepší zápas, ktorý som kedy v priamom prenose videl a dúfam že sa pozeralo veľa ľudí a najmä detí. Spôsob akým obaja hráči triafali loptičky a obracali zápas, je naozaj neuveriteľný," komentoval zápas expert stanice Eurosport Alex Corretja. "Je to prvýkrát, čo by som si prial remízu a aby sa trofej dala rozdeliť. Alcaraz bol lepší iba o vlások," dodal bývalý španielsky tenista. VIDEO: Zostrih zápasu Jannik Sinner - Carlos Alcaraz

Carlos Alacaraz vstal z mŕtvych, napísal po finále francúzsky denník L'Équipe. Dvadsaťdvaročný Španiel zahnaný vo štvrtom sete do kúta čelil pri vlastnom podaní trom mečbalom svetovej jednotky, ale napokon obhájil titul. Alcaraz sa stal tretím hráčom v histórii open éry, ktorý vyhral finále grandslamového turnaja po tom, čo odvrátil aspoň jeden mečbal.

Pridal sa ku Gastónovi Gaudiovi (Roland Garros 2004 proti Guillermovi Coriovi) a Novakovi Djokovič (Wimbledon 2019 proti Rogerovi Federerovi). Sinner premrhal šancu Vo finále sa očakával veľmi vyrovnaný zápas, čo sa potvrdilo hneď od úvodu. Počas mnohých dlhých gemov sa ako prvý dostal k brejku Španiel. Sinner mu však vzápätí oplatil rovnakou mincou a skóre tak zostalo vyrovnané. K zvratu došlo až v desiatej hre, ktorú získal Talian, a s ňou aj celý set. V druhom sete sa prvý hráč svetového rebríčka ujal vedenia hneď na začiatku a dlho bol lepší na kurte. V polovici setu sa však Alcaraz vzchopil a podarilo sa mu vyrovnať na 5:5. Zápas nakoniec dospel až do tajbrejku, ktorý opäť vyhral Talian a získal náskok dvoch setov. Do tretieho setu lepšie vstúpil Alcaraz, ktorému sa podarilo zobrať súperovi podanie hneď na začiatku a počas celého setu si držal výhodu jedného gemu a aj napriek miernym komplikáciám v závere dokázal tretí set získať pre seba.

Štvrtý a piaty set boli miestami dychberúce a úroveň hry občas hraničila s nepredstaviteľným. Keď Alcaraz odvrátil tri mečbaly, začala fungovať jeho mágia. Omámený Sinner a vedomý si, že premeškal neuveriteľnú príležitosť na ukončenia zápasu, bol tieňom seba samého. VIDEO: Slávnostná ceremónia po finále Roland Garros 2025

Štvrtý set opäť dospel až do tajbrejku, v ktorom Alcaraz vyrovnal na 2:2. Na vlne, ktorú si Španiel priniesol zo senzačného comebacku, pokračoval v poslednom, rozhodujúcom sete. Hneď v prvom geme získal brejk a tento náskok si držal až do gemu, ktorý mohol byť rozhodujúci. Ten však nepremenil, Sinner vyrovnal a tento epický súboj sa ani nemohol skončiť inak ako v supertajbrejku. Carlos Alcaraz v ňom dominoval.

Alcaraz: Vložil som do toho srdce "Nemôžem začať inak ako pogratulovať Carlosovi a jeho tímu, za tento úžasný výkon," začal po zápase na kurte svoj prejav sklamaný finalista Sinner. "Je jednoduchšie hrať ako hovoriť. Tiež veľmi ďakujem svojmu tímu, že ma sem dostali. Urobili sme maximum, nevyšlo to, ale aj tak to bol skvelý turnaj, aj keď je to teraz veľmi ťažké. Dnes večer toho veľa nenaspím, ale je to v poriadku. Je úžasné, že tu vôbec môžem byť. Ďakujem, uvidíme sa za rok."

Carlos Alcaraz odohral až do parížskeho finále 2025 na grandslamových turnajoch osem zápasov, v ktorých prehrával 0:2 na sety a žiadny z nich nevyhral. Až teraz. Vďaka tomu si drží neuveriteľnú bilanciu - päť grandslamových finále - päť víťazstiev. "Jannik, si neuveriteľný hráč, odohral si skvelý zápas a turnaj. Je pre mňa veľká česť, že tu môžem s tebou hrať a tvoriť históriu," povedal po zápase víťaz.

"Ďakujem môjmu tímu a rodine, je pre mňa cťou byť po vašom boku a zažívať s vami tieto úspechy. Ďakujem aj fanúšikom, po celý turnaj ste boli skvelí. Bol to úžasný zápas. Prehrávať 0:2 je vždy nepríjemné, ale jednoduchšie som do toho vložil srdce a nevzdal som sa. Dôležité bolo to brať bod po bode a na konci som hral najlepší tenis, aký viem," opisoval Alcaraz po zápase. VIDEO: Rozhodujúci tajbrejk zápasu Carlos Alcaraz - Jannik Sinner

"Dúfam, že to bude obrovská motivácia pre všetky deti. Stále je tu finále medzi Djokovičom a Nadal v roku 2012, ktoré bolo ešte lepšie, ale toto bolo tiež dosť dobré," dodal Alcaraz. McEnroe: Aj proti Nadalovi by boli favoriti Úroveň finále nadchla nielen fanúšikov, ale aj tenisové legendy. "Alcaraz bol tak blízko k prehre, keď mal Sinner vo štvrtom sete hneď tri mečbaly, ale zvládol to. Obaja hráči dokázali v tých dôležitých momentoch, že sú momentálne najlepší. To, akým štýlom odohrali rozhodujúci set, bolo čarovné. Rozhodujúci supertajbrejk bol úplne neskutočný," vravel Alex Corretja.