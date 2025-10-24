Mladá Slovenka šokovala favoritku. V Kanade zdolala hráčku, ktorá je o 800 priečok vyššie

SAGUENAY. Slovenská tenistka Irina Balus zdolala v osemfinále turnaja W75 Saguenay ITF Kanaďanku Kaylu Crossovú v troch setoch 6:2, 2:6 a 6:3.
Vo štvrťfinále sa stretne v piatok o 20:30 SELČ s Yuno Kitaharovou z Japonska, ktorá figuruje v rebríčku WTA na 731. mieste.
Slovenka je až na 1097. priečke, jej kanadská súperka na 226. Išlo tak o turnajovú jednotku.
Už v predchádzajúcom kole dokázala Balus zdolať Jessicu Faillovú z USA, ktorej patrí 706. miesto.
Turnaj sa hrá v kanadskom Saguenay, v provincii Québec. Hráčky súperia v hale na tvrdom povrchu.
W75 Saguenay ITF 2025
Dvojhra, ženy - osemfinále:
Irina Balus (SR) - Kayla Crossová (Kanada) 6:2, 2:6, 6:3