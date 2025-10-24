    Mladá Slovenka šokovala favoritku. V Kanade zdolala hráčku, ktorá je o 800 priečok vyššie

    Irina Balus.
    Irina Balus. (Autor: Olympic.sk)
    24. okt 2025 o 10:40
    Irina Balus má len 20 rokov.

    SAGUENAY. Slovenská tenistka Irina Balus zdolala v osemfinále turnaja W75 Saguenay ITF Kanaďanku Kaylu Crossovú v troch setoch 6:2, 2:6 a 6:3.

    Vo štvrťfinále sa stretne v piatok o 20:30 SELČ s Yuno Kitaharovou z Japonska, ktorá figuruje v rebríčku WTA na 731. mieste.

    Slovenka je až na 1097. priečke, jej kanadská súperka na 226. Išlo tak o turnajovú jednotku.

    Už v predchádzajúcom kole dokázala Balus zdolať Jessicu Faillovú z USA, ktorej patrí 706. miesto.

    Turnaj sa hrá v kanadskom Saguenay, v provincii Québec. Hráčky súperia v hale na tvrdom povrchu.

    W75 Saguenay ITF 2025

    Dvojhra, ženy - osemfinále:

    Irina Balus (SR) - Kayla Crossová (Kanada) 6:2, 2:6, 6:3

    dnes 10:40
