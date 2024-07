Tenisová Sieň slávy má prvých Ázijčanov, pocty sa dočkali Indovia Amritraž a Paes

Sedemdesiatročný Amritraž hrával v rokoch 1970 až 1993 a vyhral 15 titulov vo dvojhre na okruhu ATP. Vyšplhal sa až na 18. miesto vo svetovom rebríčku a v rokoch 1974 až 1987 pomohol Indii dostať sa do finále Davisovho pohára.

NEW YORK. Niekdajší indickí tenisti Vidžaj Amritraž a Leander Paes sa stali prvými Ázijčanmi, ktorých uviedli do Medzinárodnej tenisovej siene slávy.

"Som poctený, že sa môžem pridať k tejto exkluzívnej skupine, ktorá obohatila náš šport. Keď som sa dozvedel o tom, pocítil som niečo, čo ešte som nikdy predtým nezažil. Je to pocta nie len pre mňa, moju rodinu, rodičov, ale aj pre všetkých mojich indických spoluobčanov," uviedol Amritraž podľa agentúry AFP.

Po skončení profesionálnej kariéry sa venoval humanitárnym projektom, podporoval podujatia ATP a WTA v Indii a zahral si aj vo filmových sériách James Bond a Star Trek.

Päťdesiatjedenročný Paes získal 18 grandslamových titulov vo štvorhre a miešanej štvorhre. Vďaka obom tenistom sa India stala 28. národom, ktorý má zastúpenie v Sieni slávy.

"Hrať pre 1,4 miliardy ľudí môže byť buď tlak, alebo to môže priniesť vietor do plachiet. Chcel by som sa poďakovať každému jednému z mojich krajanov, ktorí ma podporovali, ktorí stáli pri mne počas všetkých vzostupov a pádov. Vy všetci ste mi boli inšpiráciou, podporou a silou, ktorá ma viedla v časoch, kedy som si ani ja neveril," vyhlásil Paes.