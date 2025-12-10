Slovenský tenis má za sebou úspešný rok. Moška má pre Pohánkovú a Jamrichovú tajný cieľ

Generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igor Moška hodnotí rok 2025 ako úspešný, aj keď bolo náročné nadviazať na úspešné obdobie z predošlého kalendárneho roka. Prísľubom do budúcnosti sú výsledky v mládežníckych kategóriách.
„Bolo veľmi ťažké nadviazať na rok 2024, ktorý bol historicky jeden z najúspešnejších z pohľadu slovenského tenisu, hlavne vďaka skvelému štvrtému miestu Anny Karolíny Schmiedlovej na olympijských hrách a historickému finále Pohára Billie Jean Kingovej, ktorý je majstrovstvami sveta družstiev.
Tento rok bol v znamení úspechov juniorov a junioriek, ktorí prekonali dosiahnutými výsledkami kategóriu dospelých a bola to výkladná skriňa slovenského tenisu. Pre budúcnosť je to veľkým prísľubom. Dievčatá pokračovali vo vysokej výkonnosti, teraz sa k ním pridali chlapci,“ zhodnotil Moška celkovo počínanie slovenských tenistov a tenistiek v roku 2025.
Mužskej reprezentácii sa podarilo udržať v najvyššej svetovej skupine, po individuálnej stránke sa viacerým hráčom podarilo podarilo rebríčkovo posunúť.
„Vysoko hodnotíme, že sa muži udržali medzi 25 najlepšími tímami sveta. Daviscupový tím bude mať budúci rok opäť možnosť bojovať o titul majstra sveta a priamo hrať v kvalifikácii o postup na finálový turnaj. To je veľký úspech,“ zamyslel sa funkcionár STZ.
VIDEO: Moška: Tento rok sa niesol v znamení juniorského tenisu
U dievčat prišiel zosun do euro-africkej zóny Pohára Billie Jean Kingovej po bilancii jednej výhry a troch prehier.
„Po skvelom druhom mieste mali ženy veľmi ťažký žreb, proti USA a Dánsku museli zvíťaziť, aby mohli nadviazať na minuloročnú finálovú účasť. V Argentíne to bol veľmi ťažký súboj o udržanie sa medzi svetovou elitou.
Zastihol nás vo veľkej maródke, nepredstavoval našu skutočnú silu a nepodarilo sa nám postúpiť. Musíme si vybojovať účasť v náročnej aprílovej kvalifikácii. Vyzdvihol by som však, že v dlhodobom rebríčku je Slovensko na 11. mieste,“ povedal Moška.
Najvýraznejšie zarezonoval grandslamový triumf juniorky Mii Pohánkovej vo Wimbledone.
„Fantastickým spôsobom sa jej podarilo nadviazať na úspech Renáty Jamrichovej. Je to naozaj výnimočné, aby taká malá krajina ako Slovensko dva roky po sebe v juniorskej súťaži získala dve prvenstvá.
Podčiarkuje to ešte fakt, že ich získali ako 16-ročné. Celosvetovo patria medzi najvýraznejšie talenty, sú najväčším prísľubom slovenského tenisu,“ uviedol Moška na tému junioriek.
VIDEO: Moška o výzvach slovenského tenisu v roku 2026
Na dobrej ceste do ďalších rokov sú aj chlapčenské kategórie, na halových majstrovstvách Európy do 16 rokov si Slovensko vybojovalo prvenstvo. Okrem toho individuálne dali o sebe vidieť také mená ako Leon Sloboda a Max Lörinčík.
„Sloboda už dokázal na prvom turnaji dospelých získať prvý bod do rebríčka ATP. Myslím si, že v ňom nám rastie veľký talent, ktorý by mohol nadviazať na slávnejších predchodcov. Je dobré, že sa k nemu pridali ďalší chlapci - Dominik Mačej, Richard Križan,“ vyjadril sa generálny sekretár STZ.
Moška tiež zadefinoval ciele a ambície do nového tenisového roka: „Najdôležitejšou výzvou slovenského tenisu v roku 2026 je, aby sa nám aspoň jeden muž dostal do svetovej stovky. To nám veľmi chýba pri iných úspechoch.
Lukášovi Kleinovi chýbal možno jeden dobrý výsledok. Spolu s Alexom Molčanom majú na to, aby sa do konca roka 2026 objavili v top 100. Myslím si, že muži tam patria. U žien je výzvou, aby Rebecca Šramková po ťažkej sezóne a keď prvýkrát hrala ťažké turnaje, išla do prvej 50-tky. Výkonnostne má na to potenciál.
Tajným cieľom je, aby sa dva naše najväčšie talenty - Mia Pohánková a Renáta Jamrichová objavili v kvalifikáciách na grandslamy. Vyžaduje si to umiestnenie do 200. miesta. Som presvedčený, že majú potenciál na prekvapenie. Tiež si myslím, že výkonnosť vo štvorhre si udrží Tereza Miháliková.“
Generálny sekretár STZ na záver prezradil, že do kalendára tenisových podujatí 2026 na Slovensku pribudne challengerový turnaj v Košiciach.
„Uskutoční sa v Národnom tréningovom centre pod názvom Košice Open. S ATP sme sa dohodli, pôjde o antukový turnaj a bude počas prvého týždňa Roland Garros,“ dodal Moška.