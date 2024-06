Chce získať prvý titul na tráve. Swiateková vynechala prípravné turnaje

LONDÝN. Iga Swiateková pristupuje tentoraz k Wimbledonu trochu inak. Vynechala všetky prípravné turnaje, ale najvyššie nasadená hráčka si myslí, že je to pre ňu najlepší možný krok, keďže sa snaží získať svoju prvú korunu v All England Clube.

"Deň za dňom som cítila, že sa dostávam do väčšieho rytmu a naozaj lepšie cítim loptičku. Cítim sa dobre. Určite sme k tomuto roku pristúpili trochu inak v podstate kvôli množstvu zápasov, ktoré som odohral v prvej časti sezóny."

"Na začiatku to bolo určite zložité," povedala Swiateková novinárom na otázku, ako sa cíti v sobotu počas prípravy na Wimbledon.

Iga Swiateková. (Autor: TASR/PA via AP)

Svetová jednotka, ktorá získala štvrtú korunu na French Open, sa začiatkom mesiaca odhlásila z turnaja Berlin Open s odôvodnením celkovej fyzickej a psychickej únavy po intenzívnych deviatich týždňoch.

"Pravdepodobne by som dokázala vtesnať ešte jeden turnaj pred Wimbledonom, ale neviem, či by som do konca roka bola fyzicky v dobrej forme," dodala Swiateková.

"Človek si tak trochu musí vybrať, čo je lepšie aj do budúcnosti. Myslím si, že tento rok to bolo rozumnejšie rozhodnutie. Budúci rok uvidíme aj to, ako budú vyzerať moje výsledky pred Roland Garros, pretože všetko sa odvíja od konečného rozhodnutia.