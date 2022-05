Oslávenkyňa Swiateková sa teší súboj gigantov. Komu bude fandiť?

"Nechystám žiadnu narodeninovú oslavu, nikdy na tento deň nemám plány. V žiadnom prípade nejaká párty v hráčskej šatni," uviedla Poľka v stĺpčeku pre BBC.com.

"V prvom rade potrebujem oddych, no začula som, že môj tím pre mňa niečo chystá. Uvidíme," pokračovala.

V každom prípade si nechce nechať ujsť večerný zápas dvoch tenisových gigantov.

"Ako všetci vedia, fandím Rafaelovi Nadalovi a veľmi sa teším na jeho zápas proti Novakovi Djokovičovi. Som zvedavá, čo tento duel prinesie. A mrzelo by ma, ak by som to nevidela. Pozerať to budem iba v televízii," prezradila v predvečer svojho sviatku.