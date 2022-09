Bol to zápas plný chýb. Postup si napokon vybojovala Swiateková

NEW YORK. Poľská tenistka Iga Swiateková sa prvýkrát v kariére prebojovala do semifinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Najvyššie nasadená hráčka si vo štvrťfinále poradila s domácou Jessicou Pegulovou v dvoch setoch 6:3 a 7:6 (4).

V dueli o postup do finále nastúpi proti turnajovej šestke Aryne Sabalenkovej z Bieloruska, ktorá vyradila Češku Karolínu Plíškovú 6:1, 7:6 (4).

Swiateková sa predstaví už v treťom grandslamovom semifinále v tomto roku. Víťazka Roland Garros zdolala Pegulovú po takmer dvojhodinovom boji, počas ktorého obe hráčky 13-krát stratili podanie a urobili 61 nevynútených chýb.