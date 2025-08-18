    Turnaj WTA v Cincinnati spoznal finálovú dvojicu. Talianka v doterajších dueloch vždy prehrala

    Iga Swiateková oslavuje po víťazstve nad Jasminou Paoliniovou na turnaji WTA v Bad Homburgu.
    Iga Swiateková oslavuje po víťazstve nad Jasminou Paoliniovou na turnaji WTA v Bad Homburgu. (Autor: TASR/AP)
    18. aug 2025
    Favoritky v semifinále nezaváhali.

    CINCINNATI. Poľská tenistka Iga Swiateková sa stala prvou finalistkou turnaja WTA 1000 v americkom Cincinnati.

    V nedeľnom prvom semifinále zdolala ako nasadená trojka deviatku podujatia Kazašku Jelenu Rybakinovú 7:5, 6:3.

    VIDEO: Zostrih zápasu Iga Swiateková - Jelena Rybakinová

    Súperkou úradujúcej šampiónky Wimbledonu v pondelkovom finále bude Talianka Jasmina Paoliniová.

    Dvadsaťdeväťročná hráčka si poradila s Veronikou Kudermetovovou z Ruska v troch setoch 6:3, 6:7 (2), 6:3.

    Paoliniová vyradila vo štvrťfinále domácu Coco Gauffovú a proti Swiatekovej zabojuje o druhý tohtoročný titul na turnaji WTA 1000.

    VIDEO: Zostrih zápasu Veronika Kudermetová - Jasmina Paoliniová

    Vo všetkých piatich doterajších dueloch proti poľskej tenistke ťahala za kratší koniec.

    WTA 1000 Cincinnati

    dvojhra - semifinále:

    Jasmine Paoliniová (Tal.-7) - Veronika Kudermetovová (Rus.) 6:3, 6:7 (2), 6:3

    Iga Swiateková (Poľ.-3) - Jelena Rybakinová (Kaz.-9) 7:5, 6:3

    
    
    
    
