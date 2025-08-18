Turnaj WTA v Cincinnati spoznal finálovú dvojicu. Talianka v doterajších dueloch vždy prehrala

CINCINNATI. Poľská tenistka Iga Swiateková sa stala prvou finalistkou turnaja WTA 1000 v americkom Cincinnati.
V nedeľnom prvom semifinále zdolala ako nasadená trojka deviatku podujatia Kazašku Jelenu Rybakinovú 7:5, 6:3.
VIDEO: Zostrih zápasu Iga Swiateková - Jelena Rybakinová
Súperkou úradujúcej šampiónky Wimbledonu v pondelkovom finále bude Talianka Jasmina Paoliniová.
Dvadsaťdeväťročná hráčka si poradila s Veronikou Kudermetovovou z Ruska v troch setoch 6:3, 6:7 (2), 6:3.
Paoliniová vyradila vo štvrťfinále domácu Coco Gauffovú a proti Swiatekovej zabojuje o druhý tohtoročný titul na turnaji WTA 1000.
VIDEO: Zostrih zápasu Veronika Kudermetová - Jasmina Paoliniová
Vo všetkých piatich doterajších dueloch proti poľskej tenistke ťahala za kratší koniec.
WTA 1000 Cincinnati
dvojhra - semifinále:
Jasmine Paoliniová (Tal.-7) - Veronika Kudermetovová (Rus.) 6:3, 6:7 (2), 6:3
Iga Swiateková (Poľ.-3) - Jelena Rybakinová (Kaz.-9) 7:5, 6:3