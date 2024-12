Grandslamová šampiónka bojovala počas roka s rakovinou: Som a budem v poriadku

"Viem, že to bude pre mnohých šok, ale som a budem v poriadku. Včasná diagnostika zachraňuje životy," napísala Kanaďanka na svojom Instagrame.

So súťažnou partnerkou Erin Routliffeovou triumfovala hneď na prvom turnaji po návrate v Nottinghame.

Dabrowskej diagnostikovali ochorenie pred deviatimi mesiacmi. V priebehu apríla a mája absolvovala dve operácie a do súťažného kolotoča sa vrátila v júni.

Tridsaťdvaročná hráčka to v posledný deň roka uviedla na sociálnej sieti.

Dabrowská posunula ďalšiu liečbu, aby mohla štartovať na grandslamovom Wimbledone, kde to s Routliffeovou dotiahli až do finále. Z OH v Paríži si Kanaďanka odniesla bronz a v novembri sa s Routliffeovou stali víťazkami MS WTA Tour v Rijáde.

"Prečo zdieľam svoj príbeh teraz? Dlho som nebola pripravená vystaviť sa pozornosti a otázkam.

Chcela som sa s tým vysporiadať sama a s mojimi najbližšími. Momentálne som na tom tak, že celej liečbe, jej vedľajším účinkom i tomu ako ich zvládať, rozumiem lepšie.

Mojím zámerom je zdôrazniť, že človek si môže udržať kvalitu života, keď sa rakovina diagnostikuje včas, keď máte k dispozícii lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú oddaní svojej práci, keď sa staráte o svoju duševnú, fyzickú a duchovnú pohodu a keď sa obklopíte ľuďmi, ktorí vám skutočne kryjú chrbát," dodala Dabrowská podľa DPA.