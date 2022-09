Swiatekovú ťažili ľahké loptičky. Na US Open prekonala svojich démonov

NEW YORK. Vo finále grandslamového turnaja budú dve momentálne zrejme najlepšie tenistky na svete. Hoci by na tom nemalo byť nič prekvapivé, v posledných rokoch to nebývalo pravidlom.

O titul z US Open zabojujú svetová jednotka Iga Swiateková a päťka (v Race rebríčku, ktorý zohľadňuje iba túto sezónu je dvojka) Ons Jabeurová. Swiateková už tento rok vyhrala Roland Garros, Jabeurová bola vo finále Wimbledonu.

Ak by sme hľadali, kedy naposledy hrali vo finále dve tenistky z top 10, museli by sme sa pozrieť až na rok 2019. Vtedy hrali proti sebe na Wimbledone Simona Halepová a Serena Williamsová a na Australian Open Naomi Osaková a Petra Kvitová.