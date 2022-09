Je vtipná a nehovorí len frázy. Swiateková je osobnosť, akú tenis potreboval

NEW YORK. Pred turnajom sa sťažovala na to, že s loptičkami na US Open sa nedá poriadne hrať. Že ženy ich majú nezmyselne ľahšie a po chvíli používania "lietajú ako bláznivé," vravela.

Keby jej niekto vtedy povedal, že na záver US Open práve ona v deň finále víťazne spadne na kurt a bude zdvíhať nad hlavu trofej pre víťazku, zrejme by tomu ani neverila.

Veď sa jej príliš nedarilo ani v príprave. V Cincinnati aj Toronte vyhrala iba po jednom zápase. Iga Swiateková však napriek všetkému našla cestu k svojmu tretiemu grandslamovému titulu a ovládla US Open.