    VIDEO: Veľká bitka o prvú výhru. Kanaďan otočil duel a drží nádej na postup

    Felix Auger-Aliassime.
    Felix Auger-Aliassime. (Autor: TASR/AP)
    TASR|12. nov 2025 o 17:07
    ShareTweet0

    O osude druhého setu rozhodol až tajbrejk.

    Turnaj majstrov 2025

    Skupina B:

    Felix Auger-Aliassime (Kan.-8) - Ben Shelton (USA-5) 4:6, 7:6 (7), 7:5

    TURÍN. Kanadský tenista Felix Auger-Aliassime si pripísal prvé víťazstvo na prebiehajúcom Turnaji majstrov v Turíne.

    V pozícii nasadenej osmičky zdolal v stredu päťku podujatia Američana Bena Sheltona v troch setoch 4:6, 7:6 (7), 7:5 a v B-skupine má po dvoch stretnutiach bilanciu 1-1.

    Shelton v prvom sete brejkol súpera vo štvrtej hre a ujal sa vedenia 3:1. Američan síce za stavu 5:3 rovnako prišiel o servis, ale reagoval okamžite rebrejkom a prvý set tak získal v pomere 6:4.

    VIDEO: Zostrih zápasu Auger-Aliassime - Shelton

    O osude druhého rozhodol až tajbrejk, v ktorom síce Shelton dokázal zmazať manko 2:5, ale v koncovke bol úspešnejší Kanaďan.

    Auger-Aliassime napokon v dramatickom súboji otočil skóre, keď v rozhodujúcom sete brejkol súpera za stavu 6:5 zo svojho pohľadu. Premenil v poradí tretí mečbal. Shelton tak má na konte už dve prehry.

    Vo večernom šlágri tejto skupiny sa stretnú domáci obhajca titulu Jannik Sinner a Alexander Zverev z Nemecka.

    Tabuľka skupiny B

    Tenis

    Tenis

    Jannik Sinner - Alexander Zverev: ONLINE prenos z Turnaja majstrov 2025. online
    Jannik Sinner - Alexander Zverev: ONLINE prenos z Turnaja majstrov 2025. online
    ONLINE: Jannik Sinner - Alexander Zverev dnes, Turnaj majstrov 2025 LIVE (skupina B)
    dnes 17:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»VIDEO: Veľká bitka o prvú výhru. Kanaďan otočil duel a drží nádej na postup