Australian Open vzbudzuje mimoriadny záujem. Fanúšikovia sú frustrovaní z vypredania lístkov

Organizátori Australian Open čelili v nedeľu kritike počas rekordného úvodného dňa turnaja. Frustrovaní fanúšikovia sa potili v dlhých radoch a sťažovali sa na chaos po tom, čo bol pozastavený predaj vstupeniek.
Úvodný grandslam sezóny prilákal počas dennej časti prvého dňa až 73 235 ľudí, ktorí prešli bránami preplneného Melbourne Parku. Išlo o nový rekord, keďže doterajšie maximum 68 883 návštevníkov pochádzalo z Australian Open 2019.
Mnohí ďalší fanúšikovia však odchádzali sklamaní. Už v priebehu prvej hodiny hry totiž organizátori pre mimoriadny záujem pozastavili predaj lacnejších vstupeniek typu „ground pass“.
Patria k najobľúbenejším
Tieto vstupenky, ktoré stoja 65 austrálskych dolárov (43 USD) pre dospelých počas dennej časti, umožňujú takmer neobmedzený prístup na vedľajšie dvorce a patria k najobľúbenejším na turnaji.
V súvislosti so zvýšenými bezpečnostnými opatreniami po minulotýždňovej streľbe na Bondi Beach v Sydney strávili stovky divákov dlhý čas v kľukatých radoch pred vstupmi do areálu, pričom ich trpezlivosť skúšalo aj horúce počasie.
Ani po vstupe do areálu sa situácia výrazne nezlepšila. Dlhé rady sa tvorili aj pri menších dvorcoch, kde fanúšikovia dúfali, že uvidia zápasy grandslamového turnaja zblízka.
Riaditeľ turnaja Craig Tiley ráno potvrdil, že k dispozícii zostali už len drahšie vstupenky na hlavné dvorce. Mnohí fanúšikovia však o tom nemali informácie a dlhý čas čakali pred areálom.
Nespokojnosť fanúšikov
Josh Main z Holandska označil zážitok za sklamanie počas rodinnej dovolenky, ktorá sa zhodovala s turnajom.
„Išli sme si kúpiť lístky, ale bol tam obrovský rad, tak som si hovoril, či stojíme v správnom,“ povedal pre agentúru Reuters. „Potom nám povedali, že lístky sú vypredané a nemôžeme sa dostať dnu.
Spomenuli, že ešte sú lístky na Rod Laver Arenu, ale dnes tam nechceme sedieť a navyše sú drahé… myslím, že hovorili o sume okolo 300 dolárov.“
Nespokojnosť vyjadrili aj miestni fanúšikovia. Obyvateľ Melbourne Elton Yu bol prekvapený, že ground passy neboli dostupné.
„Nikdy by som nečakal, že nebudú žiadne ground pass lístky, ktoré si vždy kupujem,“ uviedol.
Susan Walshová, ďalšia obyvateľka Melbourne, mala s priateľmi zakúpené vstupenky na hlavné dvorce, no chcela prísť do areálu skôr.
„Skúšali sme si kúpiť ground pass a povedali nám, že sú k dispozícii už len lístky za 229 dolárov na osobu,“ povedala. „Nechceli sme minúť toľko peňazí… takže sme trochu sklamaní.“
Orgán vyzýva k skoršej kúpe
Tiley zdôraznil, že pozastavenie predaja sa týkalo len nedeľnej dennej časti a večerné ground passy zostali v predaji.
„Museli sme ich dočasne zastaviť, pretože chceme, aby si ľudia na mieste mohli turnaj užiť,“ vysvetlil novinárom.
„Stále sú k dispozícii ground passy po 17. hodine za 49 austrálskych dolárov.“
Riadiaci orgán Tennis Australia (TA) uviedol, že fanúšikov vyzýva k nákupu vstupeniek vopred a že kapacita Melbourne Parku je neustále monitorovaná.
„Vstupenky budú sprístupnené podľa možností kapacity,“ uviedla hovorkyňa TA pre Reuters.
Po obrovských stratách spôsobených pandemickými obmedzeniami sa Australian Open opäť stal komerčným kolosom, ktorý generuje stovky miliónov dolárov na podporu domáceho tenisu.
Minulý rok navštívilo turnaj rekordných 1,28 milióna fanúšikov, čo bolo výrazne viac než 1,11 milióna rok predtým. Organizátori očakávajú, že ďalší rekord v celkovej návštevnosti padne aj tento rok.
