Prehra senzačnej víťazky US Open až tak neprekvapila. Má na chrbte terč

Z kvalifikácie dokráčala až ku grandslamovému titulu. Bola 150. hráčkou sveta. Dovtedy na turnajoch okruhu WTA nemala ani jedno víťazstvo. No zaujala už vo Wimbledone, kde hrala na voľnú kartu a prešla do osemfinále.

MELBOURNE, BRATISLAVA. Keď v septembri vyhrala US Open, bola to jedna z najväčších senzácií v histórii tenisu.

"Bolo by to pre mňa veľkým prekvapením, keby dokázala Raducanuová dosiahnuť veľký výsledok aj na Australian Open," hovorila pred štartom turnaja expertka televíznej stanice Eurosport Justine Heninová.

Cestou za titulom na US Open pritom Raducanuová nestretla ani jednu súperku z top 10. V tejto absolútnej špičke nie je momentálne ani Halepová, ale ak by proti nej hrala, rozhodne by to bola jedna z najväčších súperiek v jej doterajšej kariére.

"Bolo by skvelé, ak by si s niekým ako Simona mohla zahrať. Doposiaľ nehrala s veľa hráčkami z najvyšších priečok, ktoré dokonale ovládajú hru," vravela Kontová ešte pred zápasom proti Koviničovej.

"Škoda, Emma Raducanuová nehrala zle. Verím, že v Paríži bude opäť o niečo bližšie ku špičke," písal na twitter po súboji s tenistkou z Čiernej Hory Tim Bonville-Gin z britského Eurosportu.

"Hrala skvelý zápas. To, že vyhrala grandslam, to už je preč, teraz sa začína jej skutočná kariéra, ale je na dobrej ceste," pridal sa Mats Wilander.