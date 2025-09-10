ONLINE: Jamrichová - Šalková dnes, WTA 125 Ľubľana 2025 LIVE (osemfinále)

ĽUBĽANA. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová a Češka Dominika Šalková dnes hrajú zápas druhého kola/osemfinále na turnaji WTA 125 Ľubľana 2025.
Jamrichová v prvom kole potvrdila rolu favoritky a domácu Slovinku Piu Lovričovú zdolala v dvoch setoch 6:4, a 6:2.
Tenis sledujete s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Dominika Šalková - Renáta Jamrichová dnes LIVE (tenis, WTA 125 Ľubľana 2025, 2. kolo, streda)
WTA Lublaň (125) Osemfinále 2025
10.09.2025 o 11:30
Šalková
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Jamrichová
Prenos
Přichází další odklad, nový termín je určen na 14:30.
V Lublani prší, pořadatelé zatím odložili začátek o dvě hodiny, ale předpověď počasí není příznivá a je možné, že se dnes vůbec hrát nebude.
Jediné vzájemné utkání se odehrálo již v prosinci 2022 v Bratislavě a tehdy patnáctiletá Jamrichová o tři roky starší Šalkovou zdolala 7:5, 6:1 za pouhých 68 minut.
Renáta Jamrichová (WTA 272.)
Největší naděje slovenského tenisu a nedávná juniorská světová jednička teprve v 18 letech sbírá zkušenosti s dospělým tenisem. V srpnu postoupila do semifinále turnaje ITF kategorie W75 v Amstettenu, poté na podniku WTA 125 v Montreux vypadla v úvodním kole, které naopak zvládla proti domácí Lovričové hladce v Lublani poměrem 6:4, 6:2.
Dominika Šalková (WTA 147.)
Jednadvacetiletá Češka v úvodním kole smetla domácí divokou kartu Radišičovou 6:2, 6:0 za pouhých 48 minut. Minulý týden v Montreux pro ni bylo osmifinále proti Španělce Lazarové konečnou, předtím Šalkové těsně unikla účast v hlavní soutěži US Open, když až ve třetím kole kvalifikace ve třech setech podlehla favorizované Kanaďance Marinové. Rodačka z Prahy bude chtít nejméně navázat na dvě semifinále, která letos na turnajích kategorie WTA 125 uhrála v Gradu a ve Varšavě.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 11:30.