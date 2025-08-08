    Žije sen, ktorému neverila. Kanadská tínedžerka senzačne ovládla domáci turnaj

    Victoria Mboková
    Victoria Mboková (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    TASR|8. aug 2025 o 07:14
    Vo finále zdolala favorizovanú Osakovú

    WTA Montreal

    dvojhra - finále:

    Victoria Mboková (Kan.) - Naomi Osaková (Jap.) 2:6, 6:4, 6:1

    MONTREAL. Kanadská tínedžerka Victoria Mboková získala svoj prvý titul na okruhu WTA.

    Osemnásťročná držiteľka voľnej karty sa na turnaji WTA 1000 v Montreale postarala o prekvapenie aj v piatkovom finále, v ktorom zdolala štvornásobnú grandslamovú víťazku Naomi Osakovú z Japonska v troch setoch 2:6, 6:4 a 6:1.

    Mboková by sa vďaka úspechu mala posunúť na 34. miesto svetového rebríčka, pričom na začiatku roka figurovala mimo top 300.

    Počas turnaja zdolala až štyri držiteľky grandslamových titulov. Osaková čaká na titul na okruhu WTA od zisku Australian Open v roku 2021.

    „Je to neuveriteľné. Ani sa to nedá opísať slovami. Neverila som, že sa niečo také môže stať,“ povedala po triumfe Mboková, ktorá sa stala treťou Kanaďankou s titulom na domácej pôde v Open ére.

    VIDEO: Zostrih finále Mboková - Osaková

