VIDEO: Mal bolestivé grímasy, tribúny zhíkli. Djokovič nepoľavil a zabojuje o finále

V desiatej hre sa „Nole“ pri svojom druhom mečbale nebezpečne pokĺzol a jeho noha sa dostala do škaredej pozície, ale vyviazol bez zranenia a ďalším forhendovým stopbalom si zaistil víťazstvo a postup do svojho 14. wimbledonského semifinále.

Ja som sa v závere škaredo pokĺzol, čo sa na tráve niekedy stáva. Prišlo to v nešťastnej chvíli, našťastie som to dokázal ustáť. Pozrie sa mi na to fyzioterapeut a verím, že do dvoch dní to bude v poriadku.

Teším sa na súboj s Jannikom, bude to skvelý duel,“ povedal Djokovič, ktorý vyhral na wimbledonskej tráve 44 z uplynulých 46 zápasov. Jediné dve prehry mu uštedril vo finálových súbojoch Španiel Carlos Alcaraz.