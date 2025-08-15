Turnaj v Cincinnati ako piaty grandslam? Riaditeľ Australian Open to rázne odmieta

BRATISLAVA. Tenisový turnaj v americkom Cincinnati prešiel pred tohtoročnou edíciou rozsiahlymi renováciami v rámci projektu za viac ako 200 miliónov dolárov, ktoré si získali uznanie mnohých hráčov.
Cori Gauffová označila Cincinnati Open za „najlepší turnaj na okruhu“ a dokonca lepší ako grandslamové turnaje, zatiaľ čo Daniil Medvedev naznačil, že by mohol byť piatym grandslamovým podujatím.
Napriek týmto názorom však riaditeľ Australian Open Craig Tiley počas relácie „The Tennis“ jasne odmietol možnosť, že by Cincinnati alebo iný turnaj mohol získať status piateho grandslamového turnaja. "Nie,“ povedal stručne na otázku, či by sa to mohlo stať.
Tiley vysvetlil, že grandslamové turnaje sú nenahraditeľné pre svoju históriu a význam pre hráčov.
„Nemôžete nahradiť históriu,“ zdôraznil podľa webu The Tennis Gazette.
„Mladí hráči túžia vyhrať Australian Open, Wimbledon, US Open alebo Roland Garros, a keď sa im to podarí, znamená to, že naozaj dorástli ako hráči.“
Okrem toho poukázal na špecifické podmienky grandslamových turnajov, ako je počet hráčov a súťaže pre vozíčkarov či juniorov, ktoré sú súčasťou týchto podujatí.
Hoci turnaj Cincinnati Open zaznamenal výrazné zlepšenia, je nepravdepodobné, že by bol povýšený na grandslamový.
O možnom piatom grandslamovom turnaji sa v uplynulých dňoch špekulovalo aj v prípade turnaja v talianskom Ríme.