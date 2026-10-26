Česi zverejnili daviscupovú zostavu, lídrami tímu budú Menšík a Lehečka

Kapitán českého tenisového tímu Tomáš Berdych nominoval na finálový turnaj Davisovho pohára v Bologni zatiaľ štyroch hráčov - Jakuba Menšíka, Jiřího Lehečku a deblistov Adama Pavláska s Patrikom Riklom.
Piatym bude buď Tomáš Macháč alebo Vít Kopřiva.
Prvým súperom Čechov na finálovom turnaji bude Kanada, duel sa začne 24. novembra. Česi sa do finále dostali po domácom víťazstve nad USA 3:2. Vlani vypadli na turnaji v Bologni vo štvrťfinále.
Lídrami českého tímu by mali byť šestnástka rebríčka ATP Menšík a Lehečka, ktorý figuruje na 21. pozícii. Berdych by chcel mať v otázke piateho nominovaného hráča jasno do konca októbra.
„Tomáš (Macháč) bol dlho zranený. Teraz začal znovu hrať na turnajoch a dostáva sa do herného a zápasového rytmu. Sme v kontakte, komunikujeme po každom zápase,“ poznamenal Berdych podľa portálu iDnes.cz.
Turnaj v Bologni sa bude hrať iba na dva víťazné body. Česi začnú duel s Kanadou súbojom tímových dvojok, následne sa stretnú jednotky. Štvorhra sa bude hrať v prípade, že nastane skóre 1:1.