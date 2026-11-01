Ďalšia skvelá správa z NHL. Slovenský obranca bol povolaný do prvého tímu Vegas

Slovenský hokejový obranca Viliam Kmec sa prvýkrát v kariére dočkal povolania do prvého tímu Vegas Golden Knights. Dvadsaťdvaročného zadáka vedenie klubu NHL povolalo z farmárskeho Hendersonu Silver Knights.
Opačným smerom putoval fínsky obranca Ville Heinola, ktorý v aktuálnej sezóne odohral za Vegas dva zápasy a pripísal si jednu asistenciu.
Kmec začal sezónu 2026/27 v nižšej zámorskej súťaži AHL. Za Henderson nastúpil do desiatich stretnutí, v ktorých zaznamenal tri asistencie.
V uplynulom ročníku odohral 65 zápasov základnej časti a nazbieral 16 bodov za štyri góly a dvanásť asistencií. Ďalší gól pridal v play-off.
Košický rodák sa do organizácie Vegas dostal napriek tomu, že nikdy neprešiel draftom NHL. V septembri 2024 podpísal s Golden Knights trojročný nováčikovský kontrakt.
Predtým pôsobil v juniorskej WHL v drese Prince George Cougars. V poslednej sezóne 2024/25 patril medzi najproduktívnejších obrancov súťaže, keď v 65 zápasoch získal 61 bodov za 18 gólov a 43 asistencií.
Kmec sa predstavil aj na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, kde v siedmich zápasoch slovenskej reprezentácie zaznamenal gól a asistenciu.
Ak dostane príležitosť nastúpiť za Vegas, pôjde o jeho premiéru v NHL. V sobotu sa pritom debutu v profilige dočkal ďalší slovenský hokejista Martin Chromiak, ktorý nastúpil za Los Angeles Kings.
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