ONLINE: MFK Dukla Banská Bystrica - FC DAC Dunajská Streda dnes, Niké liga LIVE (13. kolo)

Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica a FC DAC Dunajská Streda dnes hrajú zápas 13. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MFK Dukla Banská Bystrica - FC DAC Dunajská Streda dnes (Niké Liga LIVE, 13. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
01.11.2026 o 18:00
13. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Prehľad
Rozhodca: Smolák – Bobko, Kuba – Vaňo – Ruc – Poruban.
Prenos
Futbalisti z Banskej Bystrice zaznamenali v 12. kole nevídaný návrat do zápasu s úradujúcim majstrom. Na ihrisku bratislavského Slovana ešte necelé tri minúty pred koncom riadnej hracej doby prehrávali o dva góly, no po záverečnom hvizde sa radovali z remízy 2:2. Hrdinom sa stal dvojgólový striedajúci Adam Hanes. Rátajúc aj vyradenie Vranova nad Topľou v rámci Slovnaft Cupu, Bystričania ťahajú už štvorzápasovú sériu bez prehry, počas ktorej trikrát vyhrali. Porazili aj Trenčín a Podbrezovú. Z pozície ôsmeho celku tabuľky ich ale čaká azda najtvrdší oriešok – líder z Dunajskej Stredy. DAC ešte v aktuálnom ročníku neokúsil chuť porážky a disponuje suverénne najlepšou ofenzívou aj defenzivou (37:7). Na druhý Slovan majú zverenci trénera Roberta Klaußa osembodový náskok a lepší vzájomný zápas. Menším strašiakom pre DAC môže byť prehra 0:1 z Banskej Bystrice z augusta 2024, avšak odvtedy to Dunajskostredčanom v lige proti Banskobystričanom ide pomerne fajn. V novembri 2024 to bola bezgólová remíza na domácej pôde a v auguste 2026 zasa víťazstvo 2:0.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 13. kola základnej časti slovenskej Niké ligy. Proti sebe nastúpia MFK Dukla Banská Bystrica a FK DAC 1904 Dunajská Streda. Zápas sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
10
2
0
37:7
32
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
8
3
2
30:13
27
V
V
R
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
7
4
2
33:25
25
V
R
P
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
13
6
4
3
26:17
22
P
R
P
V
R
5
FC KOŠICEFC KOŠICE
13
4
6
3
30:23
18
V
P
R
R
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
2
6
19:23
17
P
V
P
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
4
2
7
12:23
14
P
P
R
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
4
2
6
13:23
14
R
V
V
P
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
1
7
5
11:17
10
V
R
P
R
P
10
MFK SkalicaMFK Skalica
12
2
4
6
13:23
10
R
P
R
P
P
11
AS TrenčínAS Trenčín
13
2
3
8
12:28
9
P
P
R
V
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
12
2
3
7
11:25
9
P
V
R
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body