ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (16. kolo)

HC Slovan Bratislava - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 16. kola Tipsport ligy.
HC Slovan Bratislava - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 16. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|1. nov 2026 o 13:00
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 16. kola Tipsport ligy: HC Slovan Bratislava - HK Poprad.

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK Poprad dnes hrajú zápas 16. kola Tipsport ligy.

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ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 16. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
01.11.2026 o 16:00
16. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 16. kola stretne HC Slovan Bratislava a HK Poprad.

Slovanisti sa aktuálne nachádzajú na 3. mieste so ziskom 29 bodov, pričom sa nemôžu pochváliť ideálnou formou, keď z posledných šiestich duelov zdolali iba Michalovce a Košice. Po nich ale prišla porážka 3:4 s Trenčínom a v poslednom kole nestačili prekvapivo na Zvolen 2:3 po nájazdoch.

Naopak Popradčania sa nachádzajú na líderskej pozícii so ziskom 32 bodov, pričom za posledných osem zápasov nestačili iba na Nitru v predposlednom kole, následne si však spravili chuť doma, keď zdolali Košice tesne 2:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Jakub Ručkay.
Jakub Ručkay.
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dnes 13:04
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