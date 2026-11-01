ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (16. kolo)

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK Poprad dnes hrajú zápas 16. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 16. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
01.11.2026 o 16:00
16. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 16. kola stretne HC Slovan Bratislava a HK Poprad.
Slovanisti sa aktuálne nachádzajú na 3. mieste so ziskom 29 bodov, pričom sa nemôžu pochváliť ideálnou formou, keď z posledných šiestich duelov zdolali iba Michalovce a Košice. Po nich ale prišla porážka 3:4 s Trenčínom a v poslednom kole nestačili prekvapivo na Zvolen 2:3 po nájazdoch.
Naopak Popradčania sa nachádzajú na líderskej pozícii so ziskom 32 bodov, pričom za posledných osem zápasov nestačili iba na Nitru v predposlednom kole, následne si však spravili chuť doma, keď zdolali Košice tesne 2:1.
Slovanisti sa aktuálne nachádzajú na 3. mieste so ziskom 29 bodov, pričom sa nemôžu pochváliť ideálnou formou, keď z posledných šiestich duelov zdolali iba Michalovce a Košice. Po nich ale prišla porážka 3:4 s Trenčínom a v poslednom kole nestačili prekvapivo na Zvolen 2:3 po nájazdoch.
Naopak Popradčania sa nachádzajú na líderskej pozícii so ziskom 32 bodov, pričom za posledných osem zápasov nestačili iba na Nitru v predposlednom kole, následne si však spravili chuť doma, keď zdolali Košice tesne 2:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.