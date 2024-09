Vraj hrá ako chlap, obdivuje ju aj McEnroe. Češka po nútenej pauze žiari na US Open

Dvadsaťosemročná tenistka postúpila rovnako ako vlani do semifinále US Open a komplimenty na svoju adresu počúva z každej strany.

Na Roland Garros nemohla obhajovať finále, po návrate nedohrala turnaj v Eastbourne, no o dva mesiace neskôr siaha na ďalšie grandslamové finále.

V druhom kole odohrala proti Naomi Osakovej najkreatívnejší zápas, aký som od nej kedy videl. Povedal som si: Wow, ona to môže celé vyhrať," uviedol bývalý švédsky tenista pre iDnes.cz.

"Vie prepnúť z plánu A na B, potom na C a vrátiť sa späť k A. Svojim štýlom trochu pripomína hráčov zo starších čias, čo sa fanúšikom páči.

V New Yorku zatiaľ ani v jednom zápase nepotrebovala, aby sa jej súperka takpovediac zdolala sama. Nečakala na chyby, bola aktívna.

Vyhrala všetkých desať setov, v priemere zaznamenala takmer 23 víťazných úderov na zápas a pri hre na sieti má úspešnosť 74,5 percenta.

Nezastavili ju žalúdočné problémy

Takmer k ničomu nepustila Jasmine Paoliniovú či Beatriz Haddadovú Maiaovú, hoci v zápase proti Brazílčanke nebola stopercentne fit.

"Mám žalúdočné problémy, trochu som s tým bojovala. Nebolo to príjemné, stále som odbiehala z kurtu, čo bolo zvláštne. Ale hovorila som si, že to nie je také zlé ako minulý rok," povedala na tlačovej konferencii.

Muchová narážala na to, že spomenuté problémy so zápästím pociťovala už vo štvrťfinále vlaňajšieho US Open, v ktorom zdolala Soranu Cirsteovú.