VIDEO: Gauffová po prehre rozmlátila raketu. Nechcela som to urobiť pred deťmi, povedala

Americká tenistka Cori Gauffová bránila svoje rozhodnutie rozmlátiť raketu po neúspešnom štvrťfinále s Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou na grandslamovom Australian Open (1:6, 2:6).
Pomohlo jej to uvoľniť frustráciu a moment podľa nej nemali zachytiť kamery.
Gauffová zničila svoje športové náčinie mimo priestoru kurtu a verila, že ju pritom nikto nevidí.
VIDEO: Gauffová rozmlátila raketu
„Nechcela som to urobiť pred deťmi. Pomohlo mi to však dostať zo mňa moje emócie. Nemyslím si, že je to v zásade zlá vec,“ uviedla svetová trojka podľa AFP.
VIDEO: Zostrih zápasu Gauffová - Svitolinová
Americká tenistka sa skôr pozastavila nad tým, že jej pôvodne súkromná emotívna chvíľa sa stala verejnou. „Snažila som sa byť niekde, kde ma kamery nezachytia.
Evidentne sa to nepodarilo. Takže konverzácia by možno mohla byť, prečo nemáme na turnaji nikde súkromie, iba v šatni,“ začudovala sa Gauffová.