Alcaraz môže v Melbourne dosiahnuť kariérny grandslam. Fandiť mu bude aj Federer

Podľa švajčiarskej tenisovej legendy Rogera Federera by triumf Španiela Carlosa Alcaraza na tohtoročnom Australian Open v Melbourne bol vzhľadom na jeho nízky vek "šialený".
Ak by 22-ročný španielsky tenista získal v Melbourne Parku singlový titul, uzavrel by tím kariérny grandslam.
Alcaraz doteraz získal šesťkrát titul na turnajoch "veľkej štvorky", no celkový triumf v Melbourne mu zatiaľ uniká. Ak by teraz uspel v Austrálii, stal by sa najmladším mužom, ktorý spomenutý kariérny grand slam dosiahol.
Federer ovládol dvojhru na Australian Open šesťkrát a vyjadril nádej, že v tomto roku to Alcaraz zvládne a bude to podľa neho výnimočný okamih pre celý tenis.
Španiel chce prekonať rekord svojho krajana Rafaela Nadala, ktorý uzavrel kariérny grand slam vo veku 24 rokov. Jeho miestne maximum je štvrťfinále z rokov 2024 a 2025. V 1. kole dvojhry mužov nastúpi proti domácemu Adamovi Waltonovi.
Federer prirovnal Alcarazovu snahu ku golfovému úsiliu Roryho McIlroya vyhrať Master, čo sa mu podarilo až vlani a považoval to za mimoriadne komplikované.
Okrem toho Federer vyzdvihol mladú brazílsku tenisovú nádej Joaa Fonsecu, ktorý má len 19 rokov. Federer ocenil jeho silu v úderoch aj charakter: „Je vzrušujúci, má dobrú auru a je veľmi sympatický. Rád sledujem jeho hru. Jeho možnosti sú neobmedzené.“