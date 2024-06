Carlos je ako šelma, vravel Zverev po finále. Z verdiktu rozhodcu je frustrovaný

Technológia, ktorá sa na tomto turnaji nepoužíva, vzápätí potvrdila omyl rozhodcu, no Zverevovi to nebolo nič platné. Nevyužil štyri brejkbaly a namiesto 2:2 to bolo 3:1 pre Alcaraza.

Olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu neuspel ani vo svojom druhom grandslamovom finále. V roku 2020 prehral v súboji o trofej na US Open s Rakúšanom Dominicom Thiemom, keď nevyužil vedenie 2:0 na sety.

Aj technológia ukázala, že loptička skončila tesne za čiarou a mala to byť dvojchyba. Rozhodcovia sú tiež iba ľudia, robia chyby, ale takéto by sa stávať nemali," uviedol Zverev pre akreditované médiá.

Jedinými dvoma nemeckými grandslamovými šampiónmi v mužskom singli tak zostávajú Boris Becker a Michael Stich.

"Carlos hral vo štvrtom i piatom sete fantasticky. Bolo to iné ako pred štyrmi rokmi na US Open. Vtedy som si prehral finále s Dominicom Thiemom sám. Teraz som urobil všetko, čo bolo v mojich silách, no na zisk titulu to nestačilo.

Carlos je ako šelma, v piatom sete zmenil taktiku a hral veľmi intenzívne. Loptičky z jeho rakety mali oveľa vyšší odskok Potvrdil, že je kondične skvele pripravený," priznal Zverev.