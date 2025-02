Prvá mamička s titulom po takmer dvoch rokoch. Švajčiarka so slovenskými koreňmi oslavovala s dcérou na rukách

Dvadsaťsedemročná Švajčiarka so slovenskými rodičmi Bencicová oznámila tehotenstvo v novembri 2023 a v apríli 2024 už spoločne so slovenským partnerom Martinom Hromkovičom zverejnili radostnú novinu na sociálnych sieťach.

"V prvom sete mi všetko nevychádzalo podľa predstáv, ale cítila som ešte rezervu na zlepšenie. Posunula som svoju hru na agresívnejšiu úroveň, do každého úderu som dala zo seba to najlepšie.

Keď usmievavej Švajčiarke so slovenským zázemím predsunuli médiá možnosť stať sa po Kim Clijstersovej prvou mamičkou, ktorá získa aj grandslamový titul (Belgičanka to zvládla na US Open 2009), Bencicová vravela, že by nebola proti.

Na druhej strane však uvážene dodala: "Je fajn, že som sa už dostala na túto úroveň, ale čaká ma ešte veľa práce."